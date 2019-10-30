Son Dakika Haberleri: RPL'de Ekim Ayının Oyuncusu Dzyuba
Son Dakika Spor RPL'de Ekim Ayının Oyuncusu Dzyuba

RPL'de Ekim Ayının Oyuncusu Dzyuba

17 dakika önce

Rusya Premier Ligi'nde Ekim ayının en iyi oyuncusu Zenit'in forveti Artem Dzyuba seçildi. Dzyuba, Zenit'le çıktığı 3 maçta 4 gol 3 asistle toplam 7 gole katkı sağlamış oldu.

Rusya Premier Ligi'nde Ekim ayının en iyi oyuncusu Zenit'in forveti Artem Dzyuba seçildi. Dzyuba, Zenit'le çıktığı 3 maçta 4 gol 3 asistle toplam 7 gole katkı sağlamış oldu.

RPL'de Ekim Ayının Oyuncusu Dzyuba

Rusya, Zenit, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07 
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