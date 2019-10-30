RPL'de Ekim Ayının Oyuncusu Dzyuba
17 dakika önce
Rusya Premier Ligi'nde Ekim ayının en iyi oyuncusu Zenit'in forveti Artem Dzyuba seçildi. Dzyuba, Zenit'le çıktığı 3 maçta 4 gol 3 asistle toplam 7 gole katkı sağlamış oldu.
Rusya Premier Ligi'nde Ekim ayının en iyi oyuncusu Zenit'in forveti Artem Dzyuba seçildi. Dzyuba, Zenit'le çıktığı 3 maçta 4 gol 3 asistle toplam 7 gole katkı sağlamış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07
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