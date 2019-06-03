RPL'deki En İyi Uzun Vadeli Goller
1 saat önce
CSKA'nın Nikola Classic ve Fedor Chalov'un grevleri de dahil olmak üzere 2018-19 Russian Premier Liga'nın en iyi uzun vadeli hedeflerini izleyin.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:06
CSKA'nın Nikola Classic ve Fedor Chalov'un grevleri de dahil olmak üzere 2018-19 Russian Premier Liga'nın en iyi uzun vadeli hedeflerini izleyin.
West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor
Galatasaray'da Banega gelişmesi!
Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, bekarlığa veda partisinde gözyaşlarına boğuldu
Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk ile anlaştı