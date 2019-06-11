RPL'nin En İyi 10 Asisti 2018-19
6 saat önce
2018-19 sezonunda RPL'nin en iyi 10 asistini kontrol edin. Featuring Wanderson, Ari, Roman Eremenko ve daha fazlası gibi oyun kurucularının asistlerini yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06
2018-19 sezonunda RPL'nin en iyi 10 asistini kontrol edin. Featuring Wanderson, Ari, Roman Eremenko ve daha fazlası gibi oyun kurucularının asistlerini yaptı.
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