RPL'nin İkinci Haftasından En İyi Gol
1 saat önce
2019-20 Rusya Premier Liga sezonunun iki haftasında bulunan matchweek'ten en iyi hedeflere göz atın. Catalin Carp, Tonny Vilhena, Sergey Tkachev, Aleksandr Sobolev, Nikola Vlašic, Arnor Sigurdsson ve Éder skor tablosunda yer alan oyuncular arasındaydı.
2019-20 Rusya
Premier Liga sezonunun iki haftasında bulunan matchweek'ten en iyi hedeflere göz atın. Catalin Carp, Tonny Vilhena, Sergey Tkachev, Aleksandr Sobolev, Nikola Vlašic, Arnor Sigurdsson ve Éder skor tablosunda yer alan oyuncular arasındaydı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05
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