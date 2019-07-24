Son Dakika Haberleri: RPL'nin İkinci Haftasından En İyi Gol
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RPL'nin İkinci Haftasından En İyi Gol

1 saat önce

2019-20 Rusya Premier Liga sezonunun iki haftasında bulunan matchweek'ten en iyi hedeflere göz atın. Catalin Carp, Tonny Vilhena, Sergey Tkachev, Aleksandr Sobolev, Nikola Vlašic, Arnor Sigurdsson ve Éder skor tablosunda yer alan oyuncular arasındaydı.

2019-20 Rusya Premier Liga sezonunun iki haftasında bulunan matchweek'ten en iyi hedeflere göz atın. Catalin Carp, Tonny Vilhena, Sergey Tkachev, Aleksandr Sobolev, Nikola Vlašic, Arnor Sigurdsson ve Éder skor tablosunda yer alan oyuncular arasındaydı.
RPL'nin İkinci Haftasından En İyi Gol
Rusya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05 
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