RS Otomotiv Grubu Automechanika'da yerini alacak - Son Dakika
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RS Otomotiv Grubu Automechanika'da yerini alacak

28.05.2022 12:46
RS Otomotiv Grubu Automechanika'da yerini alacak

Türkiye'nin otomotiv şirketlerinden RS Otomotiv Grubu, 2-5 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Automechanika Fuarı'na hazırlanıyor.

Türkiye'nin otomotiv şirketlerinden RS Otomotiv Grubu, 2-5 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Automechanika Fuarı'na hazırlanıyor.

RS Otomotiv Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, RS Otomotiv Grubu, üç farklı kıtadan otomotiv endüstrisinin temsilcilerini buluşturacak Automechanika Fuarı'nda yerini alacak.

2-5 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara RS Otomotiv Grubu, RS Servis, RS Oto Ekspertiz, RS Boyasız Onarım, OtoKonfor, Garantili Oto Servis ve Tur Assist markalarıyla katılacak.

12 yılda 3 milyon araca hizmet veren RS Otomotiv Grubu'nun, 40 yıllık satış sonrası hizmetler deneyimi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RS Otomotiv Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, " Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerinden gelecek birçok otomotiv markasının bulunacağı Automechanika'da bizler de grup markalarımızla yerimizi alacağız.

Fuarda RS Boyasız Onarım ile ilgili yeniliklerimizi, MR Termografik Röntgen Cihazı'yla ekspertiz, elektronik şasi ölçümü gibi yenilikçi teknolojilerimizi ziyaretçilerimiz birebir deneyimleme fırsatı yakalayabilecek. Tüm otomotiv profesyonellerini ve otomobil tutkunlarını standımıza bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: AA

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