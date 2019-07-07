RSF: SETA raporu bağımsız gazetecilere tehlikeli bir gözdağı verme girişimi
1 saat önce
SETA'nın yabancı medya kurumlarının Türkçe yayın yapan bölümlerini hedef alan raporuna tepkiler gelmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:37
SETA'nın yabancı medya kurumlarının Türkçe yayın yapan bölümlerini hedef alan raporuna tepkiler gelmeye devam ediyor. Euronews
Türkçe'ye konuşan Sınır Tanımayan Gazeteciler(RSF) örgütünün Doğu Avrupa
ve Asya
Şefi Johann Bihr, SETA raporunu "Bağımsız gazetecilere karşı yeni ve tehlikeli bir gözdağı verme girişimi" olarak değerlendirdi. Bihr raporun "Kötü niyetli bir politik fişleme" olduğunu ifade etti. Raporda gazetecilerin sadece mesleki etkinliklerini yapmasının "muhalifler"miş gibi tanımlanmalarına temel kabul edilmesini eleştirdi.
SETA'nın medya raporuna tepki yağdı: Gazetecileri fişlemekten vazgeçin
SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur
Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti!
Müslüman kadının 'peçesini zorla açmak isteyen' Belçikalı gözaltına alındı