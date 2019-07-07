Son Dakika Haberleri: RSF: SETA raporu bağımsız gazetecilere tehlikeli bir gözdağı verme girişimi
Son Dakika Dünya Haber

RSF: SETA raporu bağımsız gazetecilere tehlikeli bir gözdağı verme girişimi

1 saat önce

SETA'nın yabancı medya kurumlarının Türkçe yayın yapan bölümlerini hedef alan raporuna tepkiler gelmeye devam ediyor.

RSF: SETA raporu bağımsız gazetecilere tehlikeli bir gözdağı verme girişimi, System.String[]
SETA'nın yabancı medya kurumlarının Türkçe yayın yapan bölümlerini hedef alan raporuna tepkiler gelmeye devam ediyor.

Euronews Türkçe'ye konuşan Sınır Tanımayan Gazeteciler(RSF) örgütünün Doğu Avrupa ve Asya Şefi Johann Bihr, SETA raporunu "Bağımsız gazetecilere karşı yeni ve tehlikeli bir gözdağı verme girişimi" olarak değerlendirdi. Bihr raporun "Kötü niyetli bir politik fişleme" olduğunu ifade etti. Raporda gazetecilerin sadece mesleki etkinliklerini yapmasının "muhalifler"miş gibi tanımlanmalarına temel kabul edilmesini eleştirdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:37 
Euronews, Avrupa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SETA'nın medya raporuna tepki yağdı: Gazetecileri fişlemekten vazgeçin SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti! Müslüman kadının 'peçesini zorla açmak isteyen' Belçikalı gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 20:50:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: RSF: SETA raporu bağımsız gazetecilere tehlikeli bir gözdağı verme girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]