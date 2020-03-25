RTB Başkanı Erdoğandan çay üreticisine Korona virüs uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi RTB Başkanı Erdoğandan çay üreticisine Korona virüs uyarısı - Son Dakika Ekonomi

RTB Başkanı Erdoğandan çay üreticisine Korona virüs uyarısı

6 saat önce

RİZE (İHA) – Havaların ısınmasıyla çay bahçelerine girip budama ve gübreleme işlemlerine başlayan Rizeli çay üreticilerini Korona virüse karşı uyaran Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Gübrelemeyi birinci sürgünden sonra yapalım" dedi.

RTB Başkanı Erdoğandan çay üreticisine Korona virüs uyarısı, System.String[]

RİZE (İHA) – Havaların ısınmasıyla çay bahçelerine girip budama ve gübreleme işlemlerine başlayan Rizeli çay üreticilerini Korona virüse karşı uyaran Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Gübrelemeyi birinci sürgünden sonra yapalım" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vaka sayısı artmaya başlayan Korona virüs nedeniyle bazı çay üreticileri tarlalarına girmek için virüsün bitmesini beklese de bazı üreticiler tarlarında bakım yapmaya devam ediyor.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan da üreticileri Korona virüse karşı uyararak gübreleme işlemlerini 1. Sürgünden sonraya bırakmalarını istedi. Erdoğan "Bilindiği üzere Covid-19 Virüsü dünyada ve ülkemizde yayılım göstermektedir. Virüsün; Sağlık Bakanımız tarafından ülkemizin her tarafına yayıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. Bu kapsamda virüsün bölgemizde de görüldüğü/görülebileceği anlamına gelmektedir. Virüsün bölgemizde yayılmaması için devletimizin aldığı önlemlerin yanında, bölgemize özgü önlemleri de almamız gerekmektedir. Devletimizin korunma önlemlerine ilaveten; çay gübrelemesi işi için bu günlerde Rize'ye il dışından müstahsiller gelmektedirler. Bu kişilerin hastalığın yayılmasına sebep olabilecekleri/oldukları aşikardır. Üreticilerimizin bölgemize gelmemesi ve bu işi birinci sürgün sonuna ertelemesinin Covid-19 Virüsünün yayılımını bölgemizde en aza indireceği, kendilerini yolculuktan kaynaklı riskten de koruyacağı yetkililer tarafından belirtilmektedir" dedi.

Çay bahçelerinin gübrelenmesinin 1. sürgünden sonra yapılmasının çayın verimi açısından hiçbir zararı olmayacağını ve üreticinin kayıp yaşamayacağını ifade eden Erdoğan "Çay müstahsilleri gübrelemenin geç yapılmasından dolayı endişelenmesin ziraat mühendisleri tarafından yaş çay gübreleme işinin birinci sürgün sonunda yapılmasının çay kalitesinde ve veriminde hiçbir kaybının olmayacağı, bitkinin kış boyunca dinlendiği, gerekli enzimleri topraktan aldığını belirtilmektedirler. Hatta gübrenin ikinci sürgün başlarında verilmesi daha faydalı olacaktır. Bütün Dünyayla birlikte ülkemiz çok zor bir süreçten geçmektedir. Bu hastalığın yayılmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Rizeli hemşerilerimden ricam il dışından gelen üreticilerimizin Koronavirüs önlemleri kapsamında, bir defalık (bu yıl) ilimize gelişlerini sürgün başlangıcına kadar ertelemeleridir" ifadelerini kullandı. - RİZE

Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:17 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi         
15:42
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:51:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: RTB Başkanı Erdoğandan çay üreticisine Korona virüs uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]