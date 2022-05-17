RTEÜ'de geliştirilen "Kemik Yaraları İçin Bir Formülasyon" buluşu patent aldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) akademik personelinin "Kemik Yaraları İçin Bir Formülasyon" buluşunun incelemeli patent alarak tescillendiği bildirildi.

RTEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Begüm Karan ve Çiğdem Köşe tarafından geliştirilen "Kemik Yaraları İçin Bir Formülasyon" başlıklı buluşun Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili aldığı belirtildi.

Bu buluşun, nigella sativa ve equisetum arvense bitkilerinin ekstraktlarını içeren bir karışım ve bu karışımın kemik doku ve yumuşak doku yara/defekt tedavisinde, özellikle iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla kullanımıyla ilgili olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu karışım, yağ formunda nigella sativa ekstraktı ve jel formunda equisetum arvense ekstraktı içermektedir. Bu bitkisel karışım ile söz konusu bitki ekstraktlarının tek başına sağladığı tedavi süreçlerinden çok daha kısa sürede kemik dokularında iyileşme sağlanmaktadır. Buluş, kemik iyileşme sürecini kısaltmayı amaçlayan tüm branşlarda uygulanabileceği gibi özellikle ağız diş ve çene cerrahisini ilgilendiren bir konu olan implant cerrahisi öncesi kemik eksiklikleri ve diğer kemik yapımını hızlandırmaya ihtiyaç duyulan tüm cerrahi işlemlerde, kemik eksikliklerinde, iyileşme sürecini hızlandırmak için kullanılmaktadır."