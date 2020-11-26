RTEÜ'de mülakatta katılanlara 100 puan uygulaması - Son Dakika

RİZE'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına giren 54 personelin tamamına mülakatta 100 puan verilerek eleme yapılmadı. Çalışanlar, yazılı sınav başarısına göre değerlendirmeye alındı.

RTEÜ'de, 23-24 Kasım'da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında farklı bir uygulamaya gidildi. Sınava giren 2 mühendis, 1 kimyager, 41 şef, 10 şube müdürü olmak üzere 54 personelin tamamına mülakatta 100 puan verilerek eleme yapılmadı. Çalışanlar, yazılı sınav başarısına göre değerlendirmeye alındı.

REKTÖR: AMACIMIZ KURUMDA HUZURU HAKİM KILMAKRTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Geçmişten bugüne kadar hangi kurum olursa olsun yapılan sözlü sınavlar, sürekli tartışma konusu olmuştur. Biz personelimiz arasında bir güven sorunu olmaması, adaletle iş yapılması, herhangi bir şaibenin ortaya çıkmaması, üniversitemizin bir tartışma zeminine çekilmemesi için sözlü sınavda bütün adaylara 100 puan verdik. Dolayısıyla görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına giren adayların seçiminde sözlü sınavların herhangi bir etkisi olmadı. Adaylar girdikleri yazılı sınavda aldıkları notlara göre yerleştirilmiş oldu. Çünkü bizim amacımız kurumumuzda huzurun hakim kalmasını sağlamak, personelimizin kuruma bağlılığını kuvvetlendirmek ve her türlü tartışmadan üniversitemizi uzak tutmaktır. Bu uygulama hem personelimiz arasındaki ortaya çıkması muhtemel huzursuzluğu ortadan kaldırdı, hem personelimizin yönetime karşı güveni sarılmadı, hem de kazanan adaylar kendi çalışmaları, tabire caizse bileklerinin hakkıyla kazanmış oldu" dedi.