RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi yeni binasına taşındı - Son Dakika

RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi yeni binasına taşındı

28.04.2021 12:49
RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi yeni binasına taşındı, System.String[]

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, yeni inşa edilen binasında hizmet vermeye başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, yeni inşa edilen binasında hizmet vermeye başladı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, yaptığı açıklamada, 21 Ekim 2017'de temelini attıklarını fakültenin 25 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve aynı anda 175 kişinin diş tedavisi olabileceğini belirtti.

Fakültenin, pandemi şartlarına ve dünyanın her tarafında hissedilen birtakım ekonomik sorunlara rağmen 3,5 yıl gibi bir zaman içerisinde tamamlanmasının çok önemli bir başarı olduğu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fakültemiz, Sağlık Bakanlığı'nın kalite standartlarına ve pandemi kurallarına göre tasarlandı. Her hasta kendine ait özel bölümde diş tedavisini olacak ve tedavi esnasında hastalar birbirlerini görmeyecekler. Ayrıca hastanın bulunduğu bölmenin havalandırması da kendine özel şekilde planlanmıştır. Günümüzün en modern cihazları ile donatılmış olan fakültede eğitim ve öğretim ile sağlık hizmeti sunumu birlikte verilecektir. Fakülte binamızın üniversitemize ve ilimize kazandırılmasındaki katkı ve destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkı veren herkese şahsım ve üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Yeni binamız üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun."

Diş Hekimliği Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Karaman, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi yeni binasına taşındı - Son Dakika


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