Son dakika haberi! RİZE RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te - Son Dakika

Son dakika haberi! RİZE RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te

28.03.2021 11:04

Son dakika gündem haberi: RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'teTÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşu (TÜBİTAK) Araştırma Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yayınlanan son 5 yıllık proje istatistiklerine göre, 2000 yılından sonra kurulan 125 üniversite arasında...

RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşu (TÜBİTAK) Araştırma Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yayınlanan son 5 yıllık proje istatistiklerine göre, 2000 yılından sonra kurulan 125 üniversite arasında Gebze Teknik, İstanbul Medipol, TOBB Ekonomi ve Teknoloji ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilk 4'te yer aldı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı üniversitelerden kamu kuruluşlarından ve özel sektörden gelen AR-GE projelerini destekliyor. Üniversitelerin yetkinliklerini gösteren projeler, altyapıları ve yetişmiş insan kaynaklarına bağlı olarak TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Araştırma konusunun özgün, yenilikçi, bilime katkı sunabilecek nitelikte, ürün odaklı ve katma değer yaratabilecek nitelikte olması özelliklerine bakılan projelerde diğer parametreler göz önünde bulundurularak hakemler tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra panellerde tartışılıyor, bu panellerden elde edilen puana göre desteklenip desteklenmemesine karar veriliyor. ARDEB bünyesinde bulunan 9 farklı araştırma grubu ile ülkedeki en önemli AR-GE projeleri destekleniyor.

Bu kapsamda üniversitelerin 2016-2020 yılları arasını kapsayan 5 yıllık proje istatistikleri yayınladı. ARDEB tarafından yayınlanan son 5 yıllık proje istatistiklerine göre, 2000 yılından sonra kurulan 125 üniversite arasında Gebze Teknik, İstanbul Medipol, TOBB Ekonomi ve Teknoloji ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilk 4'te yer aldı.

'PROJE RAKAMLARI GURURLANDIRIYOR'

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, sundukları 300 projeden 50'sinin kabul edildiğini belirterek açıklanan liste ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Karaman, 'Üniversite olarak öğretim elemanlarımızın proje yapması için onlara destek veriyoruz. Proje ofisimiz vasıtasıyla teknik destek sunuyoruz. Aynı zamanda dekanlıklar, müdürlükler ve rektörlük olarak yönlendirme yapıyoruz. Ayrıca üniversitemiz Geliştirme Vakfı tarafından ekonomik destekler sağlıyoruz. Bu şekilde de üniversite olarak ürettiğimiz proje rakamları da gerçekten yüksek, birçok büyükşehirdeki büyük üniversitelerin üzerinde olan bir tablo. Bu tabii ki bizi gururlandırıyor' dedi.

'15'İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜMÜZÜ KUTLUYORUZ'

Prof. Dr. Karaman 'Bu yıl 15'inci kuruluş yıl dönümümüzü kutlarken tüm Türkiye'deki üniversiteler arasında 36'ncı sırada, 2000 yılından sonra kurulanlar arasında da 4'üncü sırada yer almamız çok büyük bir başarı. Bu başarıda emeği olan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. 2006 yılında üniversitemiz 4 fakülte, 2 meslek yüksekokulu, 33 program, 2'si profesör 167 akademik personel, 6 bin 300 civarında öğrencimiz vardı. Şimdi 14 fakülte, 4 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 141 program, 103'ü profesör, 1217 akademik personel, 18 bin 500 öğrencimiz var. 67 bin metrekare kapalı alanda eğitime başlayan üniversitemizde şu anda 430 bin metrekare kapalı alanımız var. Önümüzdeki dönemde de üniversitemizin her alanda başarısını yükseltmek için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz' diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Prof. Dr. Karaman öğrencilerin üniversiteye dönecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini belirterek '1 yıldır öğrencilerimizden ayrıyız. Öğrenciler üniversitenin can suyudur. Kampüsler, üniversiteler öğrenci ile beraber anlam kazanıyor ve canlanıyor. Bir an önce bu salgının sona ermesini ve öğrencilerimize kavuşmayı arzu ediyoruz ' dedi.

Son dakika haberi! RİZE RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te
Son dakika haberi! RİZE RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te
Son dakika haberi! RİZE RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te
Son dakika haberi! RİZE RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te
Son dakika haberi! RİZE RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te
Son dakika haberi! RİZE RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te
Son dakika haberi! RİZE RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te

Üniversite, İstanbul, Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! RİZE RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş         
11:48
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu         
10:39
Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada         
10:22
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi         
09:39
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok         
08:29
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı         
01:09
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 12:45:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! RİZE RTEÜ, son 20 yılda kurulan üniversiteler arasında proje bazında ilk 4'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei