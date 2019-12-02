Son Dakika Haberleri: RTÜK: 18 yaş üstü yayınlara zorunlu PIN uygulaması tüm yayıncılara örnek olmalı
Son Dakika Dünya RTÜK: 18 yaş üstü yayınlara zorunlu PIN uygulaması tüm yayıncılara örnek olmalı - Son Dakika Dünya

RTÜK: 18 yaş üstü yayınlara zorunlu PIN uygulaması tüm yayıncılara örnek olmalı

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası bir yayın platformunun 18 yaş üstü yayınlara zorunlu PIN uygulaması getirmesinin diğer benzer platformlara da örnek olması gerektiğini belirtti.

RTÜK: 18 yaş üstü yayınlara zorunlu PIN uygulaması tüm yayıncılara örnek olmalı, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası bir yayın platformunun 18 yaş üstü yayınlara zorunlu PIN uygulaması getirmesinin diğer benzer platformlara da örnek olması gerektiğini belirtti.


RTÜK'ten yapılan açıklamada, isteğe bağlı yayıncılık alanında lisanslama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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TV, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:55 
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