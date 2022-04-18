RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
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RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

18.04.2022 01:41
RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sözlü sınav sonuçlarına göre 20 uzman yardımcısı alacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sözlü sınav sonuçlarına göre 20 uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, RTÜK üst kurul uzman yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 25 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında "www.rtuk.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurul'un internet sitesinden ilan edilecek. Sözlü sınav ise 1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları, mezun olunan fakülte ve bölüm kontenjanlarına ilişkin bilgiler RTÜK'ün internet sitesindeki giriş sınavı duyurusunda yer alıyor.

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Gazete, Nisan, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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