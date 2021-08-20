RTÜK, Avrupa Birliğinden 3,6 milyon euro fon alacağına ilişkin çıkan haberleri yalanladı - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK) tarafından basında yer alan, "RTÜK'ün Avrupa Birliğinden 3.6 milyon euro fon alacağı ortaya çıktı" haberlerinin, kurulun dış menşeili çeşitli kuruluşların, diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla bazı medya organlarına para aktarımı ile aynı kefeye konulmasının aymazlık, dezenformasyon ve yalan haber olduğu kaydedildi.

RTÜK tarafından basın ve yayın organlarında yer alan, "RTÜK'ün Avrupa Birliğinden 3.6 milyon euro fon alacağı ortaya çıktı" haberlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere Avrupa Birliğinin (AB) üzerine düşen oranda kaynak aktardığı hatırlatılarak, "AB tarafından da Türkiye'ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"BAHSE KONU PROJE TARAFIMIZDAN ASKIYA ALINMIŞTIR"

Açıklamada, maksatlı bir şekilde RTÜK'ü hedef alan ve ilgili haberlerde yer verilen rakamların gerçeği yansıtmadığı aktarılarak, "Bahse konu proje, AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir süre önce tarafımızdan askıya alınmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

"ÜLKEDEKİ BAZI MEDYA ORGANLARINA PARA AKTARIMI İLE AYNI KEFEYE KONULMASI EN BASİT TABİRLE AYMAZLIKTIR, DEZENFORMASYONDUR, YALAN HABERDİR"

Haberlerde geçen rakamın yarısının Konseyin kendi masrafları için ayrılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Üst Kurulumuzun kasasına girecek bir tutarın olmadığı açıktır. Uygulama aşamasına geçmeyen mezkür projede elde edilecek kaynağın değerli yerli ve milli medyamızın yalan haber ve dezenformasyonla mücadelesi dahil birçok alanda eğitim giderleri için kullanılması planlanmıştı. Söz konusu proje ortada bile yokken, art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir."

Ayrıca RTÜK tarafından yalan ve dezenformasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

(Mustafa Cenik/İHA)