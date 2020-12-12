RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Çocuklar, sosyal medya bağımlısı - Son Dakika

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Çocuklar, sosyal medya bağımlısı

12.12.2020 14:35
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Çocuklar, sosyal medya bağımlısı, System.String[]

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Pandemi etkisiyle çocuklarımız okul hayatından uzaklaşmakta ve evlerde daha çok zaman geçirmektedir.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu,  "Pandemi etkisiyle çocuklarımız okul hayatından uzaklaşmakta ve evlerde daha çok zaman geçirmektedir. Bunun bir yansıması olarak da çocukların medya araçlarıyla geçirdikleri zaman daha da artmakta" dedi.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından, Türkiye ve İngiltere üzerinden çocukların medya araçları karşısında korunmasına yönelik düzenleme ve denetleme ilkelerine odaklandığı doktora tezinde yer alan pandemi süreciyle ilgili güncel verileri paylaştı. Uslu, pandemi etkisiyle çocukların okul hayatından uzaklaştığı ve evlerde daha çok zaman geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun bir yansıması olarak da çocukların medya araçlarıyla geçirdikleri zaman daha da artmaktadır. Birleşik Krallık'ın iletişim alanında düzenlenleyici ve denetleyici kuruluşu olan Office of Communication (Ofcom)'un  pandemi döneminde çocukların medya alışkanlıklarına dair yayımladığı araştırma sonuçları oldukça çarpıcı veriler içeriyor. Mayıs ve Haziran aylarında yapılan çalışma; İngiltere, İskoçya ve Galler'de yaşayan, 9-16 yaş aralığında bulunan ve karantina sebebiyle okullarına gidemeyen çocukların boş zaman ve medya tüketimi alışkanlıklarına odaklanmaktadır. Karantina süreci çocukların ekran karşısında her zamankinden daha fazla zaman geçirmesine neden olmuştur. Normal hayat üzerindeki kısıtlamalar onları sosyal medya, oyun ve medya içeriği karşısında fazlaca zaman harcamaya yöneltmiştir. Okul çağındaki çocukların büyük çoğunluğu evlerinde boş zamanı geçirmek konusunda bir sisteme sahip değildir ve boş zamanlarını aile yerine, kendi odalarında çevrimiçi etkinliklerle doldurma eğilimindedir."'TİKTOK KULLANMAYANLARIN ORANI SADECE YÜZDE 7'Uslu, sosyalleşme olgusunun artık yeni rutinler ve davranışlarla çevrimiçi ortamlara taşındığını kaydederek, "Çocuklar PS4, Xbox gibi oyun konsollarında oyun oynamayı ve çoklu ekran görüntülerini (Discord) iletişim kurmanın bir yolu olarak görmekteler. TikTok bu dönemde en popüler sosyal medya uygulaması konumundadır. Her gün birkaç saatini bu uygulama karşısında geçiren çocuklar TikTok için 'zaman öldürmenin (to kill time) en iyi yolu' ifadesini kullanmışlardır. Çoğunlukla kendi içeriklerini uygulamaya yüklemeyi tercih eden çocuklar, bazı durumlarda ise platformda meşhur olan (TikTokker) kişilerin içeriğini kopyaladıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya konu olan örneklemden TikTok kullanmayanların oranı sadece yüzde 7. Uygulamayı kullananlardan kendi videolarını yapıp paylaşanların oranı ise yüzde 66'dır.16 yaşındaki William'ın uygulamayla ilgili sözleri dikkat çekici; 'Sadece 5 dakika geçirmek için uygulamaya girerken bir de bakmışım ki videoları kaydıra kaydıra 2 saat geçmiş, bu adeta bir bağımlılık.' YouTuber ve TikTokker olarak adlandırılan sosyal medya starlarının sayısının artması, çocukların onları taklit etmesine neden olmakta ve kendi içeriklerini üretmenin kendilerine para kazandıracağına olan inançlarını arttırmaktadır" diye kaydetti.'DAHA AZ ÖDEV YAPMA EĞİLİMİ GÖSTERDİLER'Uslu, çocukların geleneksel araçlarla TV izleme alışkanlıklarının da büyük değişim içerisinde olduğuna dikkat çekerek, "Netflix, Prime Video, Spotify gibi isteğe bağlı medya hizmetlerine; TikTok, YouTube gibi video paylaşım platformlarına ve Amazon Fire Stick gibi multimedya cihazlara yönelim vardır. Çocuklar canlı içerik ve kısa video parçalarına da büyük ilgi göstermektedir. Uzaktan öğrenen çocuklar normal okul dönemlerine göre çok daha az ödev yapma eğilimi gösterdiler. Bunun nedeni ise çocukların çoğunun alışageldikleri rutinlerden ve sistemden uzak olmalarıdır. Ayrıca, çevrimiçi ortamlardaki fiziksel egzersizler genç kızlar arasında popüler. Bazıları kendi bedenleri hakkında güvensiz hissettiklerini ve çevrimiçi ortamlarda başkalarını gördüklerinden (YouTubers) dolayı baskı hissettiklerini söylediler. Çocuklar Covid-19 haberlerine ilişkin ilk başlarda olan ilgilerini ise zamanla bıraktılar" bilgilerini paylaştı.

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Çocuklar, sosyal medya bağımlısı
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Çocuklar, sosyal medya bağımlısı

İbrahim Uslu, Medya, Radyo, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Çocuklar, sosyal medya bağımlısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı Faciadan dönüldü! Tır bomboş yolda metrobüs bariyerlerini biçti, trafik durdu Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor
İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı         
14:56
Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi         
14:35
Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi         
13:53
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Polise demediğini bırakmadı! Maske takmayan kadının çileden çıkartan anları kamerada Polise demediğini bırakmadı! Maske takmayan kadının çileden çıkartan anları kamerada         
12:59
İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor         
12:38
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor         
09:35
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu         
12:27
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 15:09:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Çocuklar, sosyal medya bağımlısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei