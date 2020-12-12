RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Çocuklar, sosyal medya bağımlısı - Son Dakika

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Pandemi etkisiyle çocuklarımız okul hayatından uzaklaşmakta ve evlerde daha çok zaman geçirmektedir. Bunun bir yansıması olarak da çocukların medya araçlarıyla geçirdikleri zaman daha da artmakta" dedi.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından, Türkiye ve İngiltere üzerinden çocukların medya araçları karşısında korunmasına yönelik düzenleme ve denetleme ilkelerine odaklandığı doktora tezinde yer alan pandemi süreciyle ilgili güncel verileri paylaştı. Uslu, pandemi etkisiyle çocukların okul hayatından uzaklaştığı ve evlerde daha çok zaman geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti: