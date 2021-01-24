RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı - Son Dakika
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RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı

24.01.2021 13:29
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan İdlib kampanyası için sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan İdlib kampanyası için sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Dostlar. Diyanet Vakfı'mız İdlib için seferber oldu. Yardım hiç bu kadar acil olmamıştı. Haydi eller telefona lütfen. İdlib için 'Suriye' yazıp 5601'e göndererek en azından 10 TL bağışta bulunabiliriz" dedi.


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Kaynak: DHA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, İbrahim Uslu, Radyo, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı - Son Dakika

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