RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır - Son Dakika

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 11 yaşındaki çocuğun bıçaklanma sahnesi nedeniyle sonlandırılmasını istediği diziyle ilgili inceleme yapılacağını duyurdu. Dizinin başrol oyuncusunun buna tepkisi üzerine RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır" açıklaması yaptı.

5'inci sınıf öğrencisi Zafer, Instagram hesabından RTÜK'e mesaj göndererek, bir kanalda yayımlanan dizide bıçaklanma sahnesini görüp etkilenerek, dizinin sonlandırılmasını istedi. Bunun üzerine RTÜK'ten Zafer'e, "Sevgili Zafer, bu duyarlılıkta olman, seni rahatsız eden bir sahneyi bize iletmen çok güzel. Senin gibi değerli çocuklarımızın ekran duyarlılığı bizleri çok mutlu ediyor. Lütfen çevrene de bu duyarlılığı aktar. Şikayet ettiğin diziyi uzmanlarımıza inceleteceğiz. Teşekkürler" cevabı verildi. RTÜK, Zafer'in mesajını ise Twitter hesabından paylaştı.

'BURASI ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME MAKAMIDIR'Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise, RTÜK'ün paylaşımını retweetleyerek, "Ben bunu çözemedim, çözebilen varsa buyursun! 11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikayet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesinin maşallahlığına mı yanayım" açıklamasını yaptı. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise Murat Yıldırım'a Twitter üzerinden şu yanıtı verdi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hiçbir yapımı kamuoyuna şikayet etmez, çünkü burası şikayet etme değil şikayetleri değerlendirme makamıdır. Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır."