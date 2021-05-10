RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Sen terör devletisin - Son Dakika

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Filistinlilere yönelik saldırılarla ilgili olarak, "Biliyoruz, ne zulümlerin, ne işgallerin ne cinayetlerin biter; çünkü sen bir terör devletisin. Katil İsrail'sin" paylaşımında bulundu.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi. Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biliyoruz, ne zulümlerin, ne işgallerin ne cinayetlerin biter; çünkü sen bir terör devletisin. Katil İsrail'sin" dedi.