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RTÜK Başkanı AA'yı ziyaret etti

1 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

RTÜK Başkanı AA'yı ziyaret etti, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Şahin'i, AA Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨ru¨ Şenol Kazancı ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ağırladı.

Ebubekir Şahin, görüşmede RTÜK Başkanlığında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kazancı da 13 dilde yayın yapan AA'nın dünya ve Türkiye'deki ofisleriyle haber çalışmaları konusunda bilgi aktardı.

Ebubekir Şahin, Kazancı, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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