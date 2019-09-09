RTÜK Başkanı AA'yı ziyaret etti

Kazancı da 13 dilde yayın yapan AA'nın dünya ve Türkiye 'deki ofisleriyle haber çalışmaları konusunda bilgi aktardı.

Şahin'i, AA Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨ru¨ Şenol Kazancı ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ağırladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin , Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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