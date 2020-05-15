RTÜK Başkanı açıkladı, Ülke TV raporu gündeme gelecek - Son Dakika

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ülke TV raporunun hazırlandığını ve Üst Kurul gündemine getirileceğini söyledi.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, internet üzerinden yayın yapan "Dijital Gündem"e konuk oldu. Video konferansla gerçekleştirilen canlı yayında son dönemin merak edilen soruları cevap buldu. Ülke TV yayınındaki açıklamaları değerlendiren RTÜK Başkanı Şahin, Üst Kurulu hedef alan bazı kesimler tarafından oluşturulan kanal ayrımcılığı yapıldığı algısının doğru olmadığını söyledi. İlgili yayıncının ve moderatörünün özür mahiyetindeki açıklamalarını hatırlatan Şahin, dünkü Üst Kurul toplantısında konunun neden gündeme gelmediğini anlattı. Sorumsuz açıklamalar dolayısıyla tehditler aldığını dile getiren Şahin, şunları söyledi:



"Bir algı var. Bazı kanallarla ilgili ihlal olduğu zaman RTÜK hemen hızlıca gündeme alıyor başkan marifetiyle ve cezalar veriliyor ama başka saiklerle hareket eden kanallara raporlama süreci olmuyor, kurula alınmıyor gibi bir intiba iki haftadır yoğun bir şekilde gündemde tutulmaya çalışılıyor. Hatta şunu söyleyeyim size dün İstanbul'daydım, 3 ay önce belirlenmiş olan bir toplantının divan başkanı olduğum için bizzat İstanbul'a gitmem gerekti. Şöyle bir algı oldu. Bunu maalesef o toplantıda bulunan benim Üst Kurul arkadaşım da farkında olmadan buna çanak tutmuş oldu. RTÜK başkanı mazereti sebebiyle katılamadığı için işte karar getirilmedi ve ceza verilmedi. Arkadaşım mazeretim olduğunu belirtiyorsun da mazeretimin neden olduğunu niye söylemiyorsun? Tweet attı altına binlerce küfür, hakaret, bizleri rencide edecek hak etmediğimiz mesajlarla karşı karşıya kaldık. Başkanvekilim toplantıyı idare etti. Ben olmadığım için ve önemli bir konu olduğu için de dün gündeme alınamadı. Yemediğimiz küfür kalmadı. Ciddi anlamda tehditler almaya başladım, müsebbibi kim? Sorumsuz açıklama yapanlar diye düşünüyorum."



"Müeyyide darbe sevicileri sevindirmemeli"



Şahin, Ülke TV raporunun hazırlandığını ve Üst Kurul gündemine getirileceğini söyledi. Kararın kurul tarafından alınacağını belirten Şahin, "Tabii ki Ülke TV ile ilgili olarak bu özürler ışığında Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna rapor gelecek, ama müeyyideye ben karar veremem. Üst Kuruldaki durum sonucunda belli olacak. Bu rapor sonucunda verilecek bir müeyyide varsa bu müeyyidenin bakın açık söylüyorum bizi ilgilendiren tarafı yayıncılık ilkeleri nedeniyle bir aykırılık var mı yok mu? Bu verilecek olan müeyyidenin bir darbe sevicilerini, bir darbe söylemlerini övenleri sevindiren ve onları açık ve net olarak söylüyorum, onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini söylüyorum. Bunları ayırmamız lazım. Darbe söylemleriyle ilgili olarak veyahut darbe seviciliğiyle ilgili olarak darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Bizim görevimiz milli ve manevi değerler ve insani değerler ışığında komşularıyla ilgili söylemler. Yayın ilkeleriyle ilgili bir aykırılık varsa şu anda arkadaşlarımız buna bakıyorlar, uzmanlarımız. Bunu Üst Kurula getireceğiz. Üst Kurulda da daha önce yaptığımız gibi vicdanlarımızla oturup toplantı halinde bir karar vereceğiz. Bu kararı da bütün kamuoyuna ilan edeceğiz. Çok büyütülecek, RTÜK'ü töhmet altında bırakacak bir konu değil. Bundan önceki kararlarımız ne kadar önemliyse bu kararımız da o kadar önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"RTÜK talimatla iş yapmaz"



Meclis aritmetiğine göre seçilen üyelerle görev yapan RTÜK'ün asla talimatla iş yapamayacağını aktaran Şahin, "Tersini iddia edenlere inanmayın" dedi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"RTÜK asla talimatla iş yapmaz, bu konuyla ilgili de kimseden bir talimat beklemiyor. 6112 sayılı Kanun açık. Anayasa ve yasadan kaynaklanan yetkilerimiz. Milli iradenin tecelligahı olan Meclis tarafından yapılan Kanun'daki maddeler açıktır. Bu maddelere göre hareket ederiz. 9 üyemizin vicdanlarıyla vereceği oy çokluğuyla kararlar alınır. Üyelerinin tamamı iktidar partisinin kontenjanından seçilenler değildir. Bilinenin aksine RTÜK'te 4 AK Parti kontenjanından gelen üye vardır ben dahil. 2 MHP, 2 CHP, 1 HDP tarafından gönderilen parti kontenjanından seçilen arkadaşımız vardır. Burası meclisin küçük bir oluşumudur. Bu kararlar da oy çokluğuyla alınmaktadır. Haydi, bu kararı çıkartacağım diye bir şey söz konusu olamaz. Kendi aynı kontenjandan gelen arkadaşlarım bile itiraz edebiliyor. Bu bakımdan açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki RTÜK talimatla iş yapmaz. Kararlarımızla alakalı bir takım adresler gösteriliyorsa bunlara inanmayın. Bana kimse talimat vermedi. Benim kendi eğitimim, dünya görüşüm ve kanunlar çerçevesinde nelerin yapılması gerektiğini bilen bir insanım. Ha Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir telkin ve talimat olmadı ama olursa devletimizin başıdır, onun talimat ve telkinleri devletimizin bütün organlarını ilgilendirir, emir telakki eder, başımızın üstende deriz ama o ayrı bir şey. Rahatlıkla söyleyebilirim ki böyle bir talimat olmadı."



Pandemi dönemi cezaları



Korona virüs yayınlarıyla ilgili verilen cezalara ilişkin soruyu da cevaplandıran RTÜK Başkanı Şahin, akademisyenlerin katkılarıyla bilimsel olarak ortaya konulan pandemi yayın ilkelerine uymayanları önce uyardıklarını ancak ikazları dikkate almayan, hatta bilinçli olarak halkta panik havası oluşturma gayretinde olan yayıncıların görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.



"Trafik kazası sonrasındaki kavgayı ekmek kuyruğunda kavga diye vermek etik kurallara uyan bir anlayış mıdır? Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları dışında ekranda binlerce ölü var diye alt yazı geçiyor. Bunları bilinçli olarak saatlerce ekranda tutan, halkta infiale sebep olacak yayınlara nasıl müsaade edebiliriz" diyen Şahin, pandemi gündeminde bile siyasi rant devşirmeye çalışan medya kuruluşlarına taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Şahin, haber sunucularını şu sözlerle uyardı:



"6112 sayılı Kanun'a göre, haber bülteni sunan arkadaşlarımızın yorum yapması mümkün değildir. Ama bu işi gerçekten çok iyi yapan, yorumlarında halkı daha doğru bilgilendiren arkadaşlarımız olduğu için bu yorumları engellemeyelim diye karar almıyoruz. Yoksa kanun ve yönetmeliğimiz açık. Eğer böyle devam ederlerse çok kolay bir şeydir kanunumuzda yeri vardır. Şöyle bir karar alırız, haber bültenlerini sadece ve sadece yorum yapmadan haber bülteni sunumu şeklinde yapabilirler. Bunu yapmamamız için halkımızın daha rahat, iyi bilgilendirmeleri için lütfen taraflı davranmayın, bir siyasi parti sözcüsü gibi hareket etmeyin. İnsan onuruna yakışmayacak şekilde yalan haberlere yer vermeyin. Böyle bir şey olabilir mi? Bir haber sunucusu Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefine koymuş, her haber bülteninde onun aleyhine yayınlar yapmayı kendisine görev edinmiş halde yayın yapmakta, buna nasıl müsaade edebiliriz. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız değil başka bir devlet büyüğümüzle ilgili olarak, başka bir parti lideriyle ilgili olarak böyle bir ihlal olursa da gereğini yapıyoruz. Çok iyi biliyorlar kuruldaki diğer üye arkadaşlarımız. Çok iyi biliyor üye arkadaşlarımız, ben başka siyasi lider hakkında hakaret varsa bunla ilgili olarak da ben gereğini yapmışımdır. Lütfen yine söylüyorum, hiçbir ayrım yapmadan bütün radyo ve televizyonlarımızla ilgili düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi yaparken siz de lütfen RTÜK kurallarına, 6112 sayılı Kanun kurallarına uyun. Biz aynı gemideyiz. Bir medya kuruluşu zarar görürse RTÜK zarar görür, RTÜK zarar görürse medya kuruluşu zarar görür. Lütfen siz bizim itibarımızı koruyun, bizler de sizin itibarınızı koruyarak birlik ve beraberlik içinde düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi yerine getirelim."



"Tehdit ve hakaretler alıyoruz"



Son dönemde sosyal medya üzerinden ve basın aracılığıyla yapılan RTÜK'ü hedef alan açıklamaları da gündemine alan Şahin, sorumsuz eleştirilerin oluşturabileceği sonuçlara dikkat çekti. Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Üyelerin onurunun ve 690 RTÜK çalışanının hakların korunması açısından Başkan olarak görevim olduğu için söylüyorum. Lütfen RTÜK'ün hak etmediği hakaretler ve ithamlarla RTÜK'ü muhatap almayın. Siyaset yapma, popüler olma uğruna Üst Kurulu, Başkanını kullanarak hareket emmeyin. Bizler de insanız. Belki uyarı niyetiyle eleştiri niyetiyle normal yapılan söylemler Allah korusun telafisi mümkün olmayan, istemeyeceğimiz, kabul etmeyeceğimiz sonuçlar doğurabilir. Lütfen çok istirham ediyorum. Bir televizyonun ana haber bültenini sunan bir sunucu beni bir akşam haberinde tag olarak açıyor ve Meclisi hiçe sayan Başkan diye yayın yapabiliyor. Benim karşılaştığım durumu düşünün. Binlerce tehdit alıyoruz, binlerce küfür diyoruz bunları hak etmiyoruz ki. Bu bakımdan çok rica ediyorum siyasi açıklamalar yapanların ya da sunucuların, programcıların daha dikkatli davranmalarını tavsiye ediyorum yarın öbür gün Allah korusun istemediğimiz bir şeyle ben ya da buradaki bir arkadaşım karşılaştığı zaman Bunun bedelini kimse kaldıramaz." - ANKARA