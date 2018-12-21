RTÜK Başkanı: Aile dostu dizilere 8 milyon TL ödül vereceğiz
10 saat önce
Yerlikaya, "Evini kiraya verirken bile 7 sülalesini araştırıyorsun ama sen onu, kamuoyunun önüne rol hedef koyuyorsun, belki kahraman koyuyorsun. Bunu çıkarırken neden bakmıyorsun? Zararlı programların önüne geçme anlamında bu yıl aile dostu dizilere 8 milyon liralık ödül vereceğiz.
Yerlikaya, "Evini kiraya verirken bile 7 sülalesini araştırıyorsun ama sen onu, kamuoyunun önüne rol hedef koyuyorsun, belki kahraman koyuyorsun. Bunu çıkarırken neden bakmıyorsun? Zararlı programların önüne geçme anlamında bu yıl aile dostu dizilere 8 milyon liralık ödül vereceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:48
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