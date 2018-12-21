Son Dakika Haberleri: RTÜK Başkanı: Aile dostu dizilere 8 milyon TL ödül vereceğiz

RTÜK Başkanı: Aile dostu dizilere 8 milyon TL ödül vereceğiz

10 saat önce

Yerlikaya, "Evini kiraya verirken bile 7 sülalesini araştırıyorsun ama sen onu, kamuoyunun önüne rol hedef koyuyorsun, belki kahraman koyuyorsun. Bunu çıkarırken neden bakmıyorsun? Zararlı programların önüne geçme anlamında bu yıl aile dostu dizilere 8 milyon liralık ödül vereceğiz.

RTÜK Başkanı: Aile dostu dizilere 8 milyon TL ödül vereceğiz, System.String[]
Yerlikaya, "Evini kiraya verirken bile 7 sülalesini araştırıyorsun ama sen onu, kamuoyunun önüne rol hedef koyuyorsun, belki kahraman koyuyorsun. Bunu çıkarırken neden bakmıyorsun? Zararlı programların önüne geçme anlamında bu yıl aile dostu dizilere 8 milyon liralık ödül vereceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:48 

Ekonomi
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