RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 11:33
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA'nın

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, haber kategorisinde, Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs Yasaklarında Polislerin İlk İftarı" ve Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını çok anlamlı bulduğunu belirterek, iki fotoğrafa oy verdi.

İçişleri Bakanlığı personelinin pandemi boyunca özverili çalıştıklarını belirten Şahin, onların ekmeği bölüşmelerini yansıtan fotoğrafı anlamlı bulduğunu, fotoğrafın Aile ve Çalışma Bakanlığında müsteşar olarak görev yaptığı dönemde sokakta iftar yaptıktan sonra ailelere ziyarete gittikleri anı hatırlattığını söyledi.

"Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını da beğendiğini ifade eden Şahin, Diyarbakır annelerinin azim örneği gösterdiğini belirtti.

Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'ın Zaferi" ve Erçin Ertürk'ün "Evde Antrenman" fotoğrafına oy veren Şahin, Formula 1 yarışlarının bu yıl Türkiye'de düzenlenmesinin, ülkenin tanıtımına yönelik ciddi bir iletişim çalışmasının da yapılmasına vesile olduğuna dikkati çekerek, "Oğlumla gitmek istedim ama pandemi sebebiyle orada kalabalık olmasın diye Ankara'dan takip ettim. Ciddi bir iletişim çalışması yapıldığını düşündüğüm için bu fotoğrafa oy vermek istedim." dedi.

Şahin, RTÜK olarak "Hayat eve sığar" mottosunu hep dile getirdiklerini, "Evde Antrenman" fotoğrafının pandemi süresince evde spor yapmanın önemine dikkati çekmesi bakımından anlamlı bulduğunu kaydetti.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Şahin'in bu kategorideki tercihi ise Muhammed Said'in "Pemfigus Hastası Meryem" isimli Suriye'nin İdlib kentinde ağır bir deri hastalığı olan "pemfigus"a yakalanan 11 yaşındaki Meryem Es-Sah'ın tedavisi için yardım beklemesini konu alan fotoğrafını oyladı.

Şahin, "Yaşam kategorisinde hem güzel hem acıklı çok fotoğrafı var, oy vermede kararsız kaldım. Gündeme geldiği için 'Pemfigus Hastası Meryem' isimli fotoğrafa oy verdim. İçim burkuldu. Suriye'deki bu anlamsız, insanlık dışı savaşı anlatan bir fotoğraf. Anadolu Ajansında görev bulunduğum süreden beri Suriye'deki savaşı takip eden bir iletişimci olarak hep içim yanmıştır bu fotoğrafları görünce ama özellikle bu fotoğrafın Anadolu Ajansınca çekildiğini bilmiyordum. Başarılı buldum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Şahin, AA'nın fotoğraf ve görüntülü haberler servisini hep beğendiğini belirterek, "Fotoğraflar çok güzel, bir o kadar da anlamlı. Anadolu Ajansının bizim dönemimizde başlayan, iyice en üst noktaya çıkan uluslararası alanda bilinirliliğini artıran fotoğraflar bunlar. Çok anlamlı fotoğraflar. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Anadolu Ajansı kendi kuruluş ilkelerine uygun bir şekilde Türkiye ve Türk halkının sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. " diye konuştu.

Ebubekir Şahin, Suriye, Radyo, TV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış 17 yaşındaki genç, dedesinin tabancasıyla intihar etti Yaşlı komşusunu, "Sağlık Bakanlığı çalışanıyım" diyerek teste çağırdı, boş kalan evdeki kasayı çaldı Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi         
11:16
Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:48
Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi         
10:43
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında         
10:31
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Nihat Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi         
10:03
Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Survivor 2021'in yayın günü belli oldu         
09:52
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor         
08:09
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu         
07:27
ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada         
07:24
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 11:38:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei