RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aynalıkavak Sohbetleri'ne katılacak - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aynalıkavak Sohbetleri'ne katılacak

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Adapazarı Belediyesince düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'ne konuk olacak.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aynalıkavak Sohbetleri'ne katılacak, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Adapazarı Belediyesince düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'ne konuk olacak.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tarihi Uzun Çarşı'da bulunan Aynalıkavak Meydanı'nda yapılan sohbetlerin ocak ayı onur konuğunun Şahin olacağı belirtildi.

Şahin'in Adapazarı anılarını anlatacağı ve RTÜK faaliyetlerine ilişkin bilgi vereceği ifade edilen açıklamada, programın moderatörlüğünü Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ın yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, yarın saat 18.30'da başlayacak programa tüm vatandaşların davet edildiği bilgisine yer verildi.

Ebubekir Şahin, Adapazarı, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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