Son Dakika › Güncel › RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aynalıkavak Sohbetleri'ne katılacak - Son Dakika
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aynalıkavak Sohbetleri'ne katılacak
6 saat önce
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Adapazarı Belediyesince düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'ne konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:32 Kaynak: AA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Adapazarı Belediyesince düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'ne konuk olacak.
Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tarihi Uzun Çarşı'da bulunan Aynalıkavak Meydanı'nda yapılan sohbetlerin ocak ayı onur konuğunun Şahin olacağı belirtildi.
Şahin'in Adapazarı anılarını anlatacağı ve RTÜK faaliyetlerine ilişkin bilgi vereceği ifade edilen açıklamada, programın moderatörlüğünü Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ın yapacağı kaydedildi.
Açıklamada, yarın saat 18.30'da başlayacak programa tüm vatandaşların davet edildiği bilgisine yer verildi.
Son Dakika Murat Yıldırım isyan etti: Yüksek ilgi gördüğü halde Ramo, Twitter'da engellendi Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a yeni transfer! Alara Turan da kadroya katıldı İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı