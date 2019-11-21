RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den

"Dünya Televizyon Günü" sebebi ile bir açıklama yayınlayan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bu özel gün dolayısıyla yayıncı kuruluşlarımızın yöneticilerini ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Zaman içinde şekli, yayın formatı değişse de televizyonun yaşayan her insanın hayatında vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yazılı açıklamasında, "Kimi zaman dev ekranlardan bazen de cebimizden takip ettiğimiz televizyon yayınları, insan hayatı üzerinde önemli etkiler oluşturuyor. BM Genel Kurulunun 1999 yılında aldığı kararla 21 Kasım 'Dünya Televizyon Günü' olarak ilan edildi. Bu özel gün dolayısıyla yayıncı kuruluşlarımızın yöneticilerini ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.



"Son araştırmamıza göre halkımız gününün 3 saat 34 dakikasını ekran karşısında geçiriyor"



Bu yıl 25. yaşını kutlayan RTÜK'ün, yasalardan aldığı yetkiyle görsel ve işitsel medya alanını hem düzenlediğini hem de denetlediğini vurgulayan Başkan Şahin, "Son araştırmamıza göre halkımız gününün 3 saat 34 dakikasını ekran karşısında geçiriyor. Bu denli önemli izlenme oranına sahip yayınların düzenlenip denetlenmesi de bir zorunluluktur. Radyo ve televizyonlarımızın etik yayın ilkelerini uygulayarak toplumumuzun değer yargılarını gözetmesi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerini zararlı etkenlere karşı koruması son derece önemlidir" dedi.



"Medya sektörünün tüm çalışanlarına bir kez daha başarılar diliyorum"



RTÜK, her zaman düzenleme yönünü öne çıkaran yaklaşımla paydaşlarıyla uyum ve koordinasyon içinde görevini yerine getirdiğini dile getiren Başkan Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:



"Aziz milletimizin her bir ferdini düşünen, kadın, çocuk ve gençlere özel önem veren RTÜK, milli ve manevi değerler ışığında çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor. RTÜK, görev alanına giren görsel ve işitsel medyayı iş ortağı olarak görerek karşılıklı diyalogla vazifesini gerçekleştiriyor. Bunun içindir ki, RTÜK Medya Buluşmaları adında geleneksel hale getirilen zincir toplantılar adım adım devam etmektedir. Bu istişare görüşmelerinde yayın camiamızla ortak değerlerimiz etrafında pek çok konuda hem fikir olmaktan da memnunuz. Ancak, yeri geldiğinde yaptırım yoluna başvurduğumuz da herkesin malumudur. Yaşam alanlarımızın başköşesinde bulunan televizyonlar, artık isteğe bağlı yayıncılık alanının gelişmesiyle bambaşka bir şekle dönüştü. İnternet yayıncılığını düzenleme görevini de yürüten Üst Kurul, aileyi önceleyen izleyici dostu yayınları desteklemektedir.21 Kasım Dünya Televizyon Günü dolayısıyla medya sektörünün tüm çalışanlarına bir kez daha başarılar diliyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum." - ANKARA