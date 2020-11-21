RTÜK Başkanı Şahin'den "Dünya Televizyon Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin'den "Dünya Televizyon Günü" mesajı Açıklaması

21.11.2020 14:38
RTÜK Başkanı Şahin'den

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Radyo ve televizyonlarımızın etik yayın ilkelerini uygulayarak toplumumuzun değer yargılarını gözetmesi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerini zararlı etkenlere karşı koruması son derece önemlidir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Radyo ve televizyonlarımızın etik yayın ilkelerini uygulayarak toplumumuzun değer yargılarını gözetmesi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerini zararlı etkenlere karşı koruması son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Şahin, Dünya Televizyon Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, zaman içerisinde şekli ve yayın formatı değişse de televizyonun hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna işaret etti.

Televizyon yayınlarının insan hayatı üzerinde önemli etkiler oluşturduğuna dikkati çeken Şahin, BM Genel Kurulunun 1999'da aldığı kararla 21 Kasım'ın "Dünya Televizyon Günü" ilan edildiğini anımsattı.

Bu özel gün dolayısıyla yayıncı kuruluşların yöneticilerini ve değerli çalışanlarını tebrik eden Şahin, "Radyo ve televizyonlarımızın etik yayın ilkelerini uygulayarak toplumumuzun değer yargılarını gözetmesi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerini zararlı etkenlere karşı koruması son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, RTÜK'ün her zaman düzenleme yönünü öne çıkaran yaklaşımla paydaşlarıyla uyum ve koordinasyon içinde görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin her bir ferdini düşünen, kadın, çocuk ve gençlere özel önem veren RTÜK, milli ve manevi değerler ışığında çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor. Yaşam alanlarımızın başköşesinde bulunan televizyonlar, artık isteğe bağlı yayıncılık alanının gelişmesiyle bambaşka bir şekle dönüştü. İnternet yayıncılığını düzenleme görevini de yürüten Üst Kurul, aileyi önceleyen izleyici dostu yayınları desteklemektedir. 21 Kasım Dünya Televizyon Günü dolayısıyla medya sektörünün tüm çalışanlarına bir kez daha başarılar diliyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."

Ebubekir Şahin, Radyo, Kasım, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin'den 'Dünya Televizyon Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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