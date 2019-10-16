RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, KKTC'de temaslarda bulundu

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüştü.

RTÜK Başkanı Şahin ve üyeler, çalışma ziyareti için bulundukları KKTC'de, Başbakan Tatar ile öğle yemeğinde bir araya geldi ve Büyükelçi Başçeri'yi ziyaret etti.

Şahin ve RTÜK üyeleri, ilk olarak Başbakan Tatar'ın ev sahipliğinde, KKTC Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Olgun Üstün ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu programa katıldı.

Burada konuşan Başbakan Tatar, iletişim çağında gerek televizyonlarla gerekse sosyal medya aracılığıyla her şeyin hızlı şekilde yayıldığını ifade ederek, fikir ve hürriyet özgürlüğü olduğunu ancak günün sonunda mağduriyet yaşanmaması için bu yayınların da bir ölçüde kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Birçok Avrupa ülkesinin önünde bir atılım"

RTÜK Başkanı Şahin, KKTC'de çok verimli temaslar yaptıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde radyo, televizyon mecrasını denetlemenin yanında internet ortamında yayın yapan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları denetlemeye başladık. Bu, birçok Avrupa ülkesinin önünde olan bir atılımdır." diye konuştu.

Daha sonra Başbakan Tatar ile KKTC Yayın Yüksek Kurulunu ziyaret eden Şahin, burada Tatar'a plaket takdim etti.

RTÜK Başkanı Şahin, YYK Başkanı Üstün ve üyelerle, Büyükelçi Başçeri'yi makamında ziyaret etti.

Şahin ve Üstün, Başçeri'ye çalışmaları hakkında bilgi verdi.