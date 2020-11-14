RTÜK Başkanı Şahin: "Deezer lisans müracaatı yaptı" - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin: "Deezer lisans müracaatı yaptı"
14.11.2020 13:20
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, online müzik yayın kuruluşu 'Deezer'ın lisans müracaatı yaptığını duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, online müzik yayın kuruluşu 'Deezer'ın lisans müracaatı yaptığını duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İnternetten isteğe bağlı yayıncılık yapan yerli ve yabancı kuruluşların lisanslama süreçleri devam ediyor. Son duyurumuza istinaden 'Deezer' da lisans müracaatını yaptı. Başvuru yapmayan diğer kuruluşların kısa süre içerisinde işlemlerini başlatmaları gerektiğini hatırlatıyorum" dedi. - ANKARA
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