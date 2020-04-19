RTÜK Başkanı Şahin'den 26. yıl mesajı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin'den 26. yıl mesajı

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terörden ve şiddetin her türlüsünden uzak yayınların yapılmasını tesis etmek için her daim görevde olduklarını belirtti.

RTÜK Başkanı Şahin'den 26. yıl mesajı, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terörden ve şiddetin her türlüsünden uzak yayınların yapılmasını tesis etmek için her daim görevde olduklarını belirtti.


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, üst kurulun 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


1994 yılında 87 personeliyle çalışmalarına başlayan RTÜK'ün, bugün ana ve ek hizmet binaları ile 3 ayrı bölge temsilciliğinde görev yapan 690 kişilik deneyimli kadrosuyla 7 gün 24 saat görev yaptığını belirten Şahin, "İlk günden bu yana yayıncılık alanında çokça yol kat ettik. Yayıncılığın sınırları karasaldan kablo ve uydu ortamına, oradan da internete kadar genişledi. Türkiye'de bugün lisanslı bin 793 yayın kuruluşumuz bulunuyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte sektörümüz hızla büyüyor. Bizler de yeni medya araçlarının hayatımıza girmesiyle bu müthiş alana öncülük etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


26 yıllık içerisinde Akıllı İşaretler, Medya Okuryazarlığı, İzleyici Temsilciliği, RTÜK İletişim Merkezi, İyi Uykular Çocuklar, Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) ve Yayıncılık Etik İlkeleri gibi pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydeden Şahin, şunları aktardı:


"1.Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi, Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı gibi çalışmalarımızla çok önemli adımlar attık. Engellilerin yayınlara erişimini artırarak hayatlarını kolaylaştırma çalışmalarımız geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Radyo ve Televizyon yayıncılığı alanında düzenleme faaliyetlerimizi yürütürken çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, çocukların ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek her türlü içeriğin önlenmesi için azami gayret gösteriyoruz."


RTÜK'ün milletin ve izleyicinin yanında olduğunu belirten Şahin, "Milli ve manevi değerleri gözeten, insana ve aile kavramına saygılı yayınlar istiyoruz. Terörden ve şiddetin her türlüsünden uzak yayınların yapılmasını tesis etmek için her daim görevdeyiz. Hedefimiz; tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi, milli ve çoğulculuğu sağlayan medya hizmetlerinin sunulmasına rehber olmaktır" ifadelerini kullandı.


Üst kurulun sadece ceza veren bir kurum olarak algılanmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Şahin, "Evet, müeyyide uyguluyoruz. Ama kimlere, toplumun milli ve manevi değerlerini hiçe sayanlara, birlik ve beraberliğimizi zedeleyerek aziz milletimizi kin ve düşmanlığa tahrik edenlere, çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verenlere, halk sağlığıyla oynayarak sahte ürün pazarlaması yapanlara kısacası vatandaşlarımızı dolandıranlara ceza veriyoruz. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Haksız yere hiçbir yayıncı kuruluşa ceza vermek gibi bir anlayışımız asla olamaz" açıklamalarında bulundu.


Vatandaşların görüş, öneri, beklenti ve taleplerine her zaman açık olduklarını, RTÜK İletişim Merkezi'nin kesintisiz bir şekilde halkı dinlediğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:


"Yurt dışından da ulaşılabilen RTÜK İletişim Merkezi kesintisiz bir şekilde halkımızı dinliyor. Salgın hastalık nedeniyle evlerimizde kaldığımız ve milli dayanışmamızı artırmamız gereken bugünlerde radyo ve televizyon yayınlarını takip etme sürelerimizin arttığını biliyoruz. Pandemi ortamında aziz milletimizin radyo ve televizyon yayınları aracılığıyla en doğru bilgileri almalarını önemsiyor, evlerimizde bulunduğumuz sürelerde hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak içerikler için çalışıyoruz. 26. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul Üyelerimize ve bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve sağlıklı günler diliyorum." - ANKARA

Ebubekir Şahin, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 05:47 Kaynak: İHA

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