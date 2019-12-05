Son Dakika Haberleri: RTÜK Başkanı Şahin'den Ceren Özdemir cinayeti haberlerinde hassasiyet uyarısı Açıklaması
Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin'den Ceren Özdemir cinayeti haberlerinde hassasiyet uyarısı Açıklaması - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin'den Ceren Özdemir cinayeti haberlerinde hassasiyet uyarısı Açıklaması

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin haberlerin verilişinde hassasiyet gösterilmesini istedi.

RTÜK Başkanı Şahin'den Ceren Özdemir cinayeti haberlerinde hassasiyet uyarısı Açıklaması, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin haberlerin verilişinde hassasiyet gösterilmesini istedi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ceren Özdemir'in canice katledilmesinin asla kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Cinayetin herkesi derinden yaraladığını belirten Şahin, "Haberci dostlarımız tarafından bu elim olayın veriliş şekli vicdanları tekraren kanatmaktadır. Yapılan her haberin Ceren'i sevenlerin acısını tazelediğini unutmamak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebubekir Şahin, Ceren Özdemir, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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