RTÜK Başkanı Şahin'den kaymakam adaylarına "medya ve iletişim" konferansı Açıklaması - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin'den kaymakam adaylarına "medya ve iletişim" konferansı Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kaymakam adaylarına, "medya ve iletişim" konferansı verdi.

RTÜK Başkanı Şahin'den kaymakam adaylarına

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kaymakam adaylarına, "medya ve iletişim" konferansı verdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, İçişleri Bakanlığının davetlisi olarak Bakanlık Eğitim Dairesi'nde kaymakam adaylarına verdiği konferansta, mülki idare amirliği görevinin zor ama kutsal bir görev olduğunu belirtti.

Yüz yüze iletişimin önemine işaret eden Şahin, kaymakam adaylarının görevli oldukları ilçelerde vatandaşlarla kuracakları samimi ilişkilerin ve sıcak iletişimin pek çok sorunu çözmede yardımcı olacağını vurguladı.

Kaymakam adaylarının gerek vatandaşlarla gerekse resmi ilişkilerde iletişim kanallarını yoğun olarak kullanmalarının önemine değinen Şahin, şöyle devam etti:

"İletişimi çok iyi bilmeniz işlerinizi kolaylaştıracak. Çünkü her biriniz görev yerlerinizde aynı zamanda deyim yerindeyse kanaat önderi vazifesi de göreceksiniz. Halka yol göstereceksiniz. Devletimizin iletişim alanında faaliyet gösteren bir kurumunun başkanı ve bir iletişim fakültesi mezunu olarak sizlerden beklentim, vatandaşlarımızla doğru, samimi ve sağlıklı bir yüz yüze iletişimi tesis etmenizdir. Örnekleri mazide bulunan ceberut devlet anlayışı bize kazandırmaz, tam tersine kaybettirir. Sistem içinde vatandaşlarımızın adeta kılcal damarlarına kadar giren merkezi yönetim idarecileri sizlersiniz. Ben yüz yüze iletişimin gücüne inananlardanım. Kanaat önderleriyle, sivil toplum örgütleriyle, esnafımızla iyi iletişim kuracağınıza yürekten inanıyorum. Milli birliğimizi sizlerin eliyle oluşturuyoruz. Kendisini ihmal edilmiş, ötelenmiş, dışlanmış hisseden vatandaşlarımız olursa kaybeden ülkemiz, geleceğimiz olur."

" Ankara'daki odalarımızdan göremeyiz"

Şahin, yerel medyanın, kültürel mirasın aktarılması ve korunması hususunda önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, kaymakam adaylarından ölçeğine bakılmaksızın bütün radyo ve televizyonlarla iyi ilişkiler geliştirmesini istedi.

Kaymakamlardan çocukların bilinçli tüketici olmaları için yereldeki medya okuryazarlığı çalışmalarını sıkı takip etmelerini beklediklerini ifade eden Şahin, mülki idare amirliğinin vatandaş ile "Ankara" arasında köprü vazifesi gördüğünü hatırlattı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir bireysel iletişim, sağlıklı toplum iletişimini, sağlıklı medya iletişimini beraberinde getiriyor. Köylere kadar nüfuz edebilen sizler, bizlerin gören gözü, dinleyen kulağı, konuşan dili ve uzanan elisiniz. Bunun için bizlerle de iletişimi aksatmayın ya da bizlerle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ben Ankara'da RTÜK'teki makam odamda, köydeki vatandaşımızın radyo ve televizyon yayınlarından nasıl ve ne kadar etkilendiğini göremeyebilirim. İşte bu noktada toplum vicdanına olumsuz etki eden yayınlar konusunda halkın nabzını tutarak bizlerle paylaşmanıza ihtiyacımız var. Her konuda olduğu gibi yayıncılık alanında da birlikte hassasiyetleri tespit edip gereken denetim ve düzenlemelerle sağlıklı bir yapı kurmalıyız."

5 kez mülakatta elenen yardımcısının kaymakamlık sevdası

Ebubekir Şahin, kaymakam adaylarıyla yaptığı samimi sohbette bir anekdota yer verdi. Halen birlikte çalıştığı yardımcısının başından geçen kaymakamlık serüvenini paylaşan Şahin, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'nun kaymakamlık sevdasını şu cümlelerle ifade etti:

"Benim RTÜK Başkan Yardımcım da kaymakamlık sevdalısı bir arkadaşımızdır. İbrahim Bey, geçmişte 5 kez devletimize kaymakam olarak hizmet etmek için şansını denedi ama FETÖ kumpası ile 5 defa mülakatta elendi. Şimdi bizlerle birlikte RTÜK'te devletimize hizmet ediyor. Maalesef bu ülke çok acı tecrübeler yaşadı."

Ebubekir Şahin, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin'den kaymakam adaylarına 'medya ve iletişim' konferansı Açıklaması - Son Dakika
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