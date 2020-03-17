RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı Açıklaması - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı Açıklaması

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir.

RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı Açıklaması, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkilemeye devam ettiğine işaret ederek, bu konuda verilen haberlere ve yayınlarda yapılan değerlendirmelere ilişkin bazı uyarılarda bulundu.

Devletin, hastalığa karşı gereken tüm tedbirleri ciddiyetle aldığını vurgulayan Şahin, Sağlık Bakanlığının ve ilgili tüm makamların başarılı önlem prosedürlerini ivedi olarak ülke genelinde yerine getirdiğini belirtti.

Medyanın da sorumlu yayıncılık yapmak zorunda olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz. Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez. Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

Ebubekir Şahin, Twitter, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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