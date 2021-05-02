RTÜK Başkanı Şahin'den 'mesaj' açıklaması - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin'den 'mesaj' açıklaması

02.05.2021 18:58
RTÜK Başkanı Şahin'den 'mesaj' açıklaması, System.String[]

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medya kuruluşları temsilcilerine sokağa çıkma kısıtlamaları haberlerinin görüntüleriyle ilgili gönderilen yazıda "Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya...

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medya kuruluşları temsilcilerine sokağa çıkma kısıtlamaları haberlerinin görüntüleriyle ilgili gönderilen yazıda "Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır" ifadeleri yer aldı.

RTÜK tarafından, medya kuruluşları temsilcilerine mesaj gönderildi. Televizyonlarda yayınlanan bazı görüntülerin arşiv niteliğinin belirtilmeden yayınlandığının tespit edildiği belirtilen uyarıda şöyle denildi:

"Özellikle tam kapanma döneminde, başta haber bültenleri olmak üzere birçok programda arka planda kalabalık görüntülerin yer alması, insanların kurallara uymadığına ve kolluk kuvvetlerinin de görevlerini yerine getirmediğine dair bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermektedir. Bilindiği üzere 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde '…görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.' hükmü yer almaktadır. Bu sebeple tüm milletçe büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz  tam kapanma dönemini sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmak için  yapılan yayınlarda, kalabalık görüntülerin yerine boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılması hususunda hassasiyet gösterilmesi ve zaruri durumlarda ise görüntülerin arşiv niteliğinde olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz."RTÜK ÜYESİ TAŞÇI, TEPKİ GÖSTERDİRTÜK üyesi İlhan Taşçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gönderilen mesaj nedeniyle RTÜK Başkanı Şahin'e tepki gösterdi. Taşçı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir 'talimat' gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine 'boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını' istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek!" ifadelerini kullandı.ŞAHİN CEVAP VERDİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Taşçı'ya cevap verdi. Şahin, "Görevimiz gereği çok açık ve sade bir dille yaptığımız yapıcı hatırlatmayı çarpık zihniyetle manipüle etmek tam da sahibine yakıştı. Sokaklar ve gündem boş olunca malum art niyetli zihniyet de mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Çok yazık. Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır. Tüm yıldırma çabalarına rağmen işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.


RTÜK Başkanı Şahin'den 'mesaj' açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den 'mesaj' açıklaması

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Medya, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin'den 'mesaj' açıklaması - Son Dakika


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