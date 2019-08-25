RTÜK Başkanı Şahin'den şiddet içerikli dizi ve filmlere ilişkin açıklama

Türkiye'yi kahreden Emine Bulut cinayetinin ardından şiddet içerikli dizi ve filmlere ilişkin bir açıklama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Şikayetler titizlikle ele alınmakta" dedi.



Son günlerde medyada RTÜK'e ilişkin çıkan haberler ve bazı vatandaşların sosyal medyada şiddet içerikli dizi ve filmlere yönelik RTÜK'ten beklentilerini paylaşmalarının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir açıklama yaptı. Şahin, "Şiddeti meşru gösteren, normalleştiren ve özendiren yayın içeriklerine karşı görev sorumluluğumuzun bilincinde olarak dizi filmlerde bahse konu sahnelerin temizlenmesi için gereken tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Kadına şiddete ve kadın cinayetlerine duyarsız, sessiz ve tepkisiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.



"RTÜK'ün kadına karşı şiddeti özendiren yayınlara kayıtsız kalması düşünülemez"



Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun çocuklar ve kadın özelinde aileyi korumayı kendilerine görev bildiğini söyleyen Şahin, "Bu durum, hem yasaların RTÜK'e verdiği görev hem de Üst Kurul yönetiminin özel hassasiyetidir. Kadına şiddet insanlığa ihanettir, kabul edilmesi mümkün değildir. RTÜK'ün kadına karşı şiddeti özendiren yayınlara kayıtsız kalması düşünülemez. Kadınlarımıza yönelik şiddet, kadın cinayetleri vahşettir, lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsüne son vermek için topyekün bir mücadele şarttır. Ortaya çıkan tabloyu sadece dizi filmlerdeki şiddet sahneleriyle açıklamak yeterli değildir. Dizilerin toplum davranışları üzerindeki etkisi tartışılmaz ama dizilere müdahale tek başıma şiddetin önüne geçmek için çözüm değildir. Eğitim sistemimizden başlayan tedbirlerin alınması zorunludur. RTÜK'ün görev alanına giren televizyon yayıncılığına ilişkin olarak ortaya çıkan şiddet içerikli yayınlara karşı tedbir alınması beklentisi makuldür ve RTÜK'ün en hassas olduğu konuların başında gelmektedir. Şiddeti meşru gösteren, normalleştiren ve özendiren yayın içeriklerine karşı görev sorumluluğumuzun bilincinde olarak dizi filmlerde bahse konu sahnelerin temizlenmesi için gereken tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Kadına şiddete ve kadın cinayetlerine duyarsız, sessiz ve tepkisiz kalmayacağız" açıklamasında bulundu.



"Şikayetler titizlikle ele alınmakta"



Yapılan şikayetlerin titizlikle ele alındığını vurgulayan Şahin, "Üst Kurula Alo 178 RTÜK İletişim Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, internet ve sosyal medya üzerinden yapılan başvurular ve şikayetler titizlikle ele alınmakta, vatandaşlarımızın beklenti ve önerileri değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Dizi filmlerin geleceği, dizilerde şiddetin azaltılması, dizi karakterlerinin toplum üzerindeki etkileri gibi konularda İletişim Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.



Dizi ve film yapımcıları ile bir araya gelinecek



RTÜK'ün ilgili taraflarla sürekli iletişim halinde olduğunu ve gereken uyarıları aksatmadan yaptığını dile getiren Şahin, "Buna ilişkin olarak yapmayı çok önceden planladığımız son çalışmayı Eylül ayının ilk haftasında icra edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımızın başkanlığında dizi ve film yapımcılarıyla bir araya gelerek şiddet ve istismar konuları başta olmak üzere tespit ettiğimiz aksaklıkları, yanlışları yüz yüze istişare edeceğiz. Gündem olan son elim kadın cinayeti bu toplantıları organize etmekle ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızın göstergesidir. Bu toplantılarla amacımız çok izlenen dizilerin yapımcılarının dikkatini çekerek, filmlerinde milli ve manevi hassasiyetleri göz ardı etmemelerini ve reyting alarak ekranlarda kalma uğruna toplum sağlığını olumsuz etkilemelerini önlemektir" dedi.



"Hiç kimsenin kişisel maddi menfaatler için toplumun genel beklentilerini görmezden gelmeye hakkı yoktur" diyen Şahin, açıklamasına şöyle devam etti:



"Haberlerde geçen siyasi otoriteye yakın kanallara ceza verilmemesinin istendiğini dile getirmek de en hafif tabirle haksızlıktır. Kaldı ki mevcut siyasi otoritenin kadına karşı şiddet ve dezavantajlı gruplar konusundaki tavrı oldukça net ve keskindir. Siyasi irade, bu açık ve net tavrıyla birçok Avrupa ülkesinin bile cesaret edemediği düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi hanımefendinin kadına karşı şiddetin önlenmesi için hazırlanan kamu spotlarında bizzat rol almalarını ve kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmelerini görmezlikten gelerek ithamlarda bulunmak da vicdanları yaralamaktadır."



"Ceza ile sorunların çözülemeyeceğini çok iyi biliyoruz"



Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yayıncılık alanında düzenleyici ve denetleyici bir otoritere olduğunu söyleyen Şahin, "Görevimizi yerine getirirken düzenlemeyi her zaman önceliğe alıyoruz. Denetleme faaliyetlerinde müeyyide uygulamak en önemli yaptırım gücümüzdür ancak sadece ceza ile sorunların çözülemeyeceğini çok iyi biliyoruz. ve ne tezattır ki bazı kesimler tarafından eleştirilirken kantarın topuzu kaçırılarak RTÜK sansürcü ilan ediliyor, diğer taraftansa ceza vermemekle suçlanıyor. Üst Kurul, düzenleme faaliyetlerinde ikili ilişkileri önemseyerek güçlü bir iletişim ve olumlu yönlendirmelerle şiddeti öven dizilerin fragmanlarını daha önce yayından kaldırtılmış, bazen de ilgili televizyonun ya da yapımcının özür dilenmesi sağlanmıştır. Cezalandırmak en son düşünülecek yöntem olarak görülmelidir" dedi.



Son bir yılda 1 milyon 795 bin 796 TL idari para cezası kesildi



RTÜK olarak verilen cezalara da değinen Şahin, "Son bir yılda kadınlara yönelik baskıları teşvik eden, kadınları istismar eden ve şiddet içerikli yayınlar nedeniyle 5 defa da program durdurma müeyyidesi uygulanmış, 1 milyon 795 bin 796 TL idari para cezası verilmiştir" açıklamasında bulundu.



"Şahsımın hedef gösterilerek eleştirilmesi haksızlıktır"



Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı'nın açıklamalarının baz alınarak yapılan bazı haberlere de tepki gösteren Şahin, "Şahsımın hedef gösterilerek eleştirilmesi haksızlıktır. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunduğumu hatırlatarak, kadına karşı şiddet, çocuk istismarı, dezavantajlı grupların korunması ile hayvanlara eziyet konularında hayata geçirdiğimiz önemli çalışmalar herkesçe bilinmektedir. Dolayısıyla anılan çalışmalarımız ortadayken kadına şiddet konusunda duyarlılığım tartışılamaz" ifadelerini kullandı. - ANKARA