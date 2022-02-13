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RTÜK Başkanı Şahin, Dünya Radyo Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin, Dünya Radyo Günü'nü kutladı Açıklaması

13.02.2022 11:32
RTÜK Başkanı Şahin, Dünya Radyo Günü'nü kutladı Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Dünya Radyo Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, radyoların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da etik ilkelere bağlı şekilde yayınlarına devam edeceğine inandığını bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Dünya Radyo Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, radyoların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da etik ilkelere bağlı şekilde yayınlarına devam edeceğine inandığını bildirdi.

Şahin, Türkiye'de ilk yayının yapıldığı 6 Mayıs 1927'den bugüne radyoculukta heyecanın hiç dinmediğini, Türk halkının 95 yıldır radyosuna sahip çıktığını belirtti.

Radyonun sadece bir bilgi ya da eğlence kaynağı olmadığını, insanların radyoyu "kendi sesi" bildiğini ifade eden Şahin, radyoların "Ajans Saati"nde herkesi etrafına topladığı günlerdeki birleştirici güce sahip olduğunu kaydetti.

Hiçbir zaman önemini yitirmeyecek radyonun internet tabanlı teknolojilerle çok daha geniş kitlelere ulaştığına işaret eden Şahin, bir yol arkadaşı olarak görülen radyonun, teknolojik gelişmelerle dijitale doğru evrildiğini, radyo tiyatroları benzeri nostaljik yapımların podcast yayınlarında büyük takipçi topladığını bildirdi.

RTÜK'ün de radyolara özel önem verdiğini ve radyocuların yayınlarını daha rahat ve kolay yapabilmeleri için çalıştıklarını kaydeden Şahin, "İnanıyorum ki, radyolarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da etik ilkelere bağlı, toplumsal ve kültürel değerlerimizin bilinciyle tarafsız şekilde yayınlarına devam edecekler. Bu düşüncelerle radyo yayıncılarımızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, yürüttükleri vazifelerinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Dünya Radyo Günü, Ebubekir Şahin, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin, Dünya Radyo Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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