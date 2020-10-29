RTÜK Başkanı Şahin: "Kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır" - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin: "Kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır"

29.10.2020 02:31
RTÜK Başkanı Şahin:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, yazılı açıklamasında, Tele 1 yayınında Türk polisi ile ilgili yapılan açıklamaların dikkatlerinden kaçmadığını ve söz konusu yayınla ilgili RTÜK olarak inceleme başlatıldığını belirtti.

"Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır."

Ebubekir Şahin, Radyo, söz, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin: 'Kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır' - Son Dakika

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