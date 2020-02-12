RTÜK Başkanı Şahin: "Radyo hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin: 'Radyo hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir' - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin: "Radyo hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir"

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye'de günlük radyo dinleme süresinin ortalama 1 saat 43 dakika olduğunu belirterek, "Radyonun yadsınamaz yeri bizler için hep bambaşka olmuştur ve hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir.

RTÜK Başkanı Şahin:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye'de günlük radyo dinleme süresinin ortalama 1 saat 43 dakika olduğunu belirterek, "Radyonun yadsınamaz yeri bizler için hep bambaşka olmuştur ve hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir." ifadesini kullandı.

Şahin, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ilk radyo yayınının 6 Mayıs 1927'de gerçekleştirildiğini, Türk halkının 93 yıldır radyoyu ayrı bir yere koyduğunu ve ondan asla vazgeçmediğini belirtti.

"Eskilerin tabiriyle 'ajans saati'nde herkesi etrafına toplayan radyo, bir yandan ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerden bizleri haberdar ederken öte yandan da her kesimden insanın neşesine, hüznüne, özlemine ortak oluyor." ifadesini kullanan Şahin, teknolojik gelişmelerle radyo cihazları klasikleşse de artık mobil uygulamalarla radyoların cep telefonlarında olduğunu kaydetti.

RTÜK'ün Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması'nın tamamlandığını, sonuçları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırmamızda gördük ki aziz milletimiz hemen hemen her gün radyo dinliyor ve ortalama günlük dinleme süremiz 1 saat 43 dakika. Hülasa radyonun yadsınamaz yeri bizler için hep bambaşka olmuştur ve hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir. İnanıyorum ki radyolarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da etik ilkelere bağlı, milli ve manevi değerlerimizi gözeten yayınlarına devam edecektir. Bu düşüncelerle radyo yayıncılarımızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutlar, kendilerine görevlerinde başarılar dilerim."

Ebubekir Şahin, Türkiye, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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