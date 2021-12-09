Üye Girişi
RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle buluştu

09.12.2021 18:26

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dijital medya okur yazarlığının üniversitelere seçmeli ders olarak konulması yönünde ilgili taraflarla görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dijital medya okur yazarlığının üniversitelere seçmeli ders olarak konulması yönünde ilgili taraflarla görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yayıncılıkta Özgürlük ve Sorumluluk" başlıklı söyleşiye katılan Şahin, 2017'de çıkan kanun ve yönetmeliklerden sonra dijital alanı da denetleyip düzenlediklerini söyledi.

RTÜK'ün canı istediği zaman ceza yazan bir kurum olmadığına işaret eden Şahin, "Bir program, çok da izlendiği söylenen bir program; ben hiç izlemedim. Arkadaşlarımız takip ediyormuş, uyarmışlar 3-4 kere. Bir programla ilgili bir yazarımızın atmış olduğu tweet üzerinden çıkan tartışmalarla konu önümüze geldi. RTÜK olarak canımız sıkıldığı zaman, önümüze geldiği gibi mesaj verip atmıyoruz. Ne zaman ki bir hareketlenme oluyor, halkımızın tepkileri çoğalıyor ve bize de 'Ne yapılıyor bu konuda?' denildiği zaman belki devreye giriyoruz. Biz de daha öncelerde yaptığımız gibi, bir sürü kanal ve programda olduğu gibi 'İnceleme başlattık.' dedik. İnceleme başlatılması o program ve platforma ceza anlamına gelmez. İnceleme başlatılması, o konuya RTÜK bakıyor anlamına gelir." diye konuştu.

-"Denetimden habersiz bir şekilde yayın mümkün değil"

RTÜK'ün dijital ortamlardaki yayınları engellemediğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Biz Netflix, Spotify, Amazon Prime'ın da Türkiye'ye gelmesi için çok büyük çaba harcadık. Engellenmesini isteseydik lisans almalarına müsaade etmezdik. Gelmeleri için her türlü fedakarlığı yaptık. Devlet büyüklerimizin çok büyük katkıları oldu. Biz de yöneticiler olarak bunların gelmelerini sağladık. 'Para verdiğim bir platformda nasıl beni denetlersin ya da nasıl engellersin?' diye düşünülüyor. Dijital platformlarla şifresiz, normal basınca açılan ekranın denetimi farklı, onlara verilen cezalar ile bunlara verilecek cezalar da farklı. Bu mecraların 'Parasını veriyoruz' diye denetimden habersiz bir şekilde yayınlanması mümkün değil.

Bizim uygulamalardaki demokratik yapı ne Almanya'da ne Fransa'da ne İngiltere'de var. Rusya'da, Çin'de hiç yok. İngiltere'de Kraliçe veya Kraliyet ailesinin aleyhine yorum yapan bir kişi BBC'ye çıkamaz. Başka kanalda da çıkamaz. Almanya'da bir genç, sosyal mecra üzerinden bir paylaşımda anayasal kurumlarına karşı bir suç işliyorsa parasal ceza 57 bin avrodan başlıyor, direkt hapisle de cezalandırabiliyorlar. Onun ötesinde Twitter, Instagram veya Fecabook; o kişinin ev adresine, telefon ve kimlik numarasına kadar vermekle hükümlüdür. Oranın RTÜK'ü olan OFCOM'un verdiği kararların aleyhine konuşamazsınız."

"Dijital okur yazarlığa çok önem veriyoruz"

Salonda bulunan üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Şahin, olaylara tek taraflı bakılmamasını önerdi.

Şahin, olayların farklı boyutlarının olabileceğine dikkati çekerek, "Bugün dezenformasyondan, yalan haberden bahsediyoruz. Aslı astarı olmayan gerçeklikten bahsediyoruz. Böyle bir çağda yaşarken sizlerin daha uyanık olması, olaylara bakarken farklı pencerelerden bakabilmesi lazım. Bunu siyasal açıdan değil, her açıdan söylüyorum.

Dijital okur yazarlığa da çok önem veriyoruz. Medya okunacak bir araçtır. RTÜK olarak dijital medya okur yazarlığının Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimizle anlaşmalı olarak yaygınlaştırılması için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah dijital medya okur yazarlığının üniversitelere seçmeli ders olarak konulması yönünde görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt dışındaki Türk çocuklarına, Türk ailelerine dijital medya okur yazarlığıyla ilgili olarak Yunus Emre Ensitüsü ile bir program kapsamında da ders vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Soru-cevap kısmının ardından sona eren programda, RTÜK Başkanı Şahin'e günün anısına hediye ve çiçek takdim edildi.

RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle buluştu
RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle buluştu
RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle buluştu
RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle buluştu
RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle buluştu

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Üniversite, Sakarya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen adam, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış 19:56 Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen adam, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı 16:29 Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? 13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?

Son Dakika Haberleri
19:56 Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak
19:56 Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen adam, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış
19:42 2 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu
19:35 Bütçe görüşmelerinde el hareketi ve küfür gerginliği
19:26 Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu
19:24 RTÜK Başkanı Şahin'den Konuşanlar'la ilgili yeni açıklama: Ceza anlamına gelmez
19:19 İntihar etmek isteyen adamı şampiyonluk çağrısı vazgeçirdi
19:00 Kameramanı öldürüp, cesedini yakan adam özür diledi
18:52 Kızını döven damadına tokat atan adam, dünürü tarafından öldürüldü
18:02 Kılıçdaroğlu, patronlara seslendi: Geçin bunları da doğru düzgün teklifte bulunun
Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak         
19:57
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada! Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!         
12:13
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 20:06:20. #1.12#
SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement