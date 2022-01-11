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RTÜK Başkanı Şahin, "Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı"nda konuştu - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin, "Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı"nda konuştu

11.01.2022 13:31

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı" düzenlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çocuklarla ilgili her projenin kendisini heyecanlandırdığını belirten Şahin, onlara yönelik istismar söz konusu olduğunda büyük üzüntü duyduğunu, bunları ortadan kaldırmak için de canla başla çalıştığını söyledi.

Bu tür konularda STK'lerin faaliyetlerinin önemine işaret eden Şahin, çocuklara yönelik çalışmalarıyla tanınan STK'leri her zaman desteklediklerini vurguladı.

Şiddetin bir sarmal olduğunu belirten Şahin, "Ailede şiddet, çocuğa yönelik şiddet, daha sonra bu şiddetin getirdiği istismar vakaları, okulda şiddet, okulda istismar vakaları veyahut da sosyal alandaki vakalar hepsi bir sarmaldır." diye konuştu.

Çocuk istismar vakalarının medyada yer alış şekline değinen Şahin, "İstismar vakalarının veriliş tarzı bile zaman zaman belki de kafalarında insani duyguları barındırmayan mahluklar için hareket tarzı belirleyebilecek yönelime sebep olabilmektedir." dedi.

Kuşak ve haber programlarında, çizgi film ve filmlerde bu tür olayların veriliş şekline çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Anlatış şekliyle bunun yaygınlaştırılmasına fırsat vermemek bizim elimizde." ifadesini kullandı.

Bir medya yöneticisi olarak kadına, çocuğa, hayvana yönelik şiddet ve istismar içeren görüntüleri izlemediğini anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekranda varsa zaten izlemiyorum ve gereğinin yapılması için bildiriyorum. Ama sosyal medyada önüme düşürse de izlemiyorum. Çocuklarıma da izletmiyorum. Her fırsatta bunların izlenmemesini söylüyorum. 'Üstünü bir şekilde kapatalım, nasıl olsa kapatınca bunlar olmaz.' diye bir düşünceye sahip değilim. Tabii ki bunların bilinmesi ve anlatılması lazım. Ama bunları anlatırken normalleştirilerek verilmesi, yapacağımız en büyük hatalardan bir tanesidir."

RTÜK Başkanı Şahin, bu hassasiyetleri gözeten tüm medya yapımcılarına ve yöneticilerine teşekkür ederek, "Ülkemiz, medyadaki hızlı gelişmelere rağmen ufak tefek aksaklıklar hariç ciddi anlamda kendi öz denetimlerini yapan bir yapıya sahiptir. Bu da bizi sevindirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebubekir Şahin, çalıştayda, var olan eksikliklerin ele alınacağını kaydetti.

"Denetim ve filtre mekanizmalarını tavizsiz uyguluyoruz"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez de çocuklara yönelik yayınlarda, doğru, bilimsel bilgiye, milli ve manevi değerlere yer verilmesi, güzel bir Türkçe kullanılması, akran şiddeti, terör propagandası ve terörü özendirici yayınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Öymez, konvansiyonel medya kadar dijital platform ve internet yayıncılığında da bu ilkelerin gözetilmesinin önemine işaret etti.

TRT'nin çocuk yayınlarına değinen Öymez, yapım ve yayının her aşamasında standartları yüksek tuttuklarını, denetim ve filtre mekanizmalarını tavizsiz uyguladıklarını bildirdi.

Çocuklara yönelik yayınlara içerik üretecek yapımcılar için "TRT Çocuk Yapım ve Yayın Kılavuzu" hazırladıklarını bildiren Öymez, "Bu kılavuzu kurum web sitesinden de ulaşılabilir hale getirdik. Böylece çocuklara yönelik içerik üretecek yapımcıların uyacağı kural ve standartlar açık ve şeffaf hale geldi." dedi.

Çalıştayda, TRT adına yapılan çalışmaların dikkatle incelenmesi ve bunlardan faydalanılmasının önemini dile getiren Öymez, çalıştay sonrası belirlenecek yayın ilkelerinin de tüm TRT mecralarında değerlendirileceğini kaydetti.

"Bu sefer de çocuklar kazanacak"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise derneğin kuruluşu ve tarihi hakkında bilgi verdi.

Dernek üyelerinin gönüllü hizmet sunduğunu belirten Ceylan, "UCİM bir iyilik hareketidir. Bu iyilik tüm dünyayı saracak. Bizler tarihe geçeceğiz. UCİM dünya çocuklarına sahip çıkacak." dedi.

Kovid-19 teşhisi nedeniyle programa katılamayan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, gönderdiği sesli mesajda, çalıştayda yer alamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özkan, "Kaybetmekten korkanlar değil mücadele edenler kazanır. Bu sefer de çocuklar kazanacak." diye konuştu.

Çalıştaya, RTÜK üyesi Deniz Güçer, medya kuruluşları, ilgili kurumlar ve STK'lerin temsilcileri katıldı.

RTÜK Başkanı Şahin, Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı nda konuştu
RTÜK Başkanı Şahin, Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı nda konuştu
RTÜK Başkanı Şahin, Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı nda konuştu
RTÜK Başkanı Şahin, Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı nda konuştu
RTÜK Başkanı Şahin, Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı nda konuştu

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Radyo, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Şahin, "Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı"nda konuştu - Son Dakika
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