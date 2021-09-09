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RTÜK Başkanı Şahin: "Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'da - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin: "Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'da

09.09.2021 22:05

- RTÜK Başkanı Şahin: "Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz" RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde düzenlenen 3.

- RTÜK Başkanı Şahin: " Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'da

BAKÜ - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde düzenlenen 3. UTAK 2021 Uluslararası Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi'ne katılarak, burada yaptığı konuşmada "Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. RTÜK Başkanı Şahin, TURAZ Akademi'nin katkılarıyla Bakü'deki Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde düzenlenen 3. UTAK 2021 Uluslararası Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi'ne katıldı. Bu sene "Şiddet ve Medya" başlığı altında düzenlenen kongreye, Şahin'in yanı sıra Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Aliyev, Ombudsman Sebine Aliyeva, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Geray Geraybeyli, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, medya temsilcileri, bilim adamları ve uzmanlar da katıldı. Kongrenin açılış törenin ardından katılımcılara plaketler sunuldu.

"RTÜK olarak biz, medyanın şiddete etkisini her daim ön planda tuttuk"

RTÜK Başkanı Şahin Kongre'de yaptığı konuşmada, medya ve şiddet konusu gündeme alındığı için Kongre'ye teşekkür ederek, "Önemli bulduğumuz ve Türkiye'de de her fırsatta gündeme getirdiğimiz medya ve şiddet konusunu da gündeme aldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü RTÜK olarak biz, kırmızı çizgilerimiz dediğimiz ve bir çok alanda da çalışmalar yürüttüğünüz medyanın şiddete etkisi veya şiddetin medya üzerinden insan sağlığına etkilerini her daim ön planda tutmuş, araştırmalar yapmış ve şimdiye kadar yaptığımız bütün toplantılarımızda gündeme getirmiş durumdayız. Biz Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz" dedi.

En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan medya ve İslamafobi başlıklı buluşmaya dikkat çeken Şahin, "Bugün burada açılışını yaptığımız bu kongreyle inşallah açılış konuşmalarından sonra çok değerli bilim insanlarımız bu konuyu enine boyuna tartışacaklar. Bizlerin de hem ülkemizde, hem de Azerbaycan üniversitelerinde ve Türkiye'deki üniversitelerde tartışılmaya devam edilecek neticelerini de almaya devam edeceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Karabağ savaşında şehit düşen askerleri yad eden Şahin, "Son dönemde bütün dünyanın gıpta ile bakmış olduğu Karabağ zaferi nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere siz değerli katılımcılar huzurunda saygıyla selamlıyorum hepinizi. Şehitlerimizi burada yad ediyorum. Hem Azerbaycanlı, hem de Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimizi burada yad ediyorum, rahmetle anıyorum, gazilerimize de Allah'tan şifa diliyorum" diye konuştu.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü: "Şu anda 800'e yakın Türk vatandaşı üniversitemizde eğitim alıyor"

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Geray Geraybeyli de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra kongre düzenlendiğini belirterek, katılımcıları Azerbaycan'da görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nin Türkiye'deki eğitim kurumları ile sık işbirliği içerisinde olduğunu vurgulayan Geraybeyli,"30'a yakın üniversiteyle işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokoller neticesinde öğrencilerimiz Türkiye'ye kısa ve uzun süreli tecrübe programlarına katılıyorlar. Aynı zamanda Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Türkiye'den gelen öğrencilerin sayısı ile hep önde olmuştur. Şu anda 800'e yakın Türk vatandaşı üniversitemizde eğitim alıyor" dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı: "Medya, bugün her birimizin cebinde"

Kongre'nin 2 yıl aradan sonra yeniden Bakü'de düzenlenmesinin değerli ve anlamlı olduğunu kaydeden Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Buradan ortaya çıkacak düşüncelerin, bilgilerin, şiddet ve medya hususundaki yükselen sesin kayda geçmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün burada siz bilim insanlarına söyleyeceğim söz olamaz. Sizin söyleyeceklerinizi değerli buluyoruz, değerli bulunmalı. Medyayı dün sadece yazılı ve görsel basın olarak tabir ediyorduk. İki kavram, iki tanımlama ile medyayı tarif ederken, bugün her birimizin cebinde. Kimin hangi içeriği hangi amaçla yaptığı, ne tür etkilere sahip olduğu, ne tür davranış ve en önemlisi ne tür davranış bozukluklarına sahip olduğunu çok iyi anlamalıyız" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin: Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'da
RTÜK Başkanı Şahin: Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'da
RTÜK Başkanı Şahin: Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'da
RTÜK Başkanı Şahin: Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'da

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Azerbaycan, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin: 'Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz'RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Şahin: "Türkiye'de yaptığımız her medya buluşmalarında şiddetin etkilerini dile getiriyoruz"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan'da - Son Dakika
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