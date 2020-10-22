RTÜK Başkanı Şahin, Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer'i ziyaret etti - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydoğdu, Şahin'le bir süre sohbet etti.

Şahin daha sonra Başkan Dinçer'i ziyaret ederek, belediye televizyonunun yayın odalarını ve stüdyosunu inceledi.

Başkan Dinçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şahin'e teşekkür etti.