RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran Nevşehir'de - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran Nevşehir'de

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

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Şahin ve Duran, ilk olarak bir süre önce Nevşehir Valiliğine atanan İnci Sezer Becel'i ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şahin ve Duran, makamında bir süre sohbet ettikleri Becel'e yeni görevinde başarı diledi.

Şahin ve Duran, daha sonra Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ziyarette bulundu.

Belediye olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili konuklarına bilgi veren Arı, 20 Temmuz'da ziyarete açılması planlanan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminin niteliği ve turizme kazandırıldığında kente sunacağı katkıları anlattı.

Ebubekir Şahin, Nevşehir, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:13 Kaynak: AA

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