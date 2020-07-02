RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı'yı ziyaret etti - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı'yı ziyaret etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir süre sohbet etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir süre sohbet etti.

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Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Şahin ve Duran, ilk olarak bir süre önce Nevşehir Valiliğine atanan İnci Sezer Becel'i ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şahin ve Duran, makamında bir süre sohbet ettikleri Becel'e yeni görevinde başarı diledi. Şahin ve Duran, daha sonra Nevşehir Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ziyarette bulundu. Ziyarette konuklarına belediye olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Arı, 20 Temmuz'da ziyarete açılması planlanan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminin niteliği ve turizme kazandırıldığında kente sunacağı katkıları anlattı.


AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'ın da yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Arı, günün anısına konuklarına bölgenin el sanatları ürünlerini hediye etti. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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