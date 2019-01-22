RTÜK Başkanı Yerlikaya İstifa Etti
12 dakika önce
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya
, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.
RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yerlikaya, annesinin geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşamını sürdürmesi ve sağlık sorunları olan babasının rahatsızlığının artması sebebiyle 25 Kasım 2015'ten beri yürüttüğü başkanlık görevinden ayrıldı.
"En yaşlı RTÜK üyesi" sıfatıyla Arif Fırtına'nın başkanlığında yarın yapılacak haftalık Üst Kurul toplantısının birinci gündemi, başkanlık seçimi olacak.
Kurul üyeleri kendi aralarından başkan ve başkanvekili seçecek.
Yerlikaya'nın RTÜK üyeliği ise devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:07 Kaynak: AA
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