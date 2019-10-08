Son Dakika Haberleri: RTÜK'de Serebral Palsi etkinliği düzenlendi
Son Dakika Genel RTÜK'de Serebral Palsi etkinliği düzenlendi

RTÜK'de Serebral Palsi etkinliği düzenlendi

38 dakika önce

RTÜK'de Serebral Palsi etkinliği düzenlendiANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kuruluile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın işbirliğinde yürüme etkinliği düzenlendi.

RTÜK'de Serebral Palsi etkinliği düzenlendi

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kuruluile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın işbirliğinde yürüme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Milletvekilleri, STK temsilcileri, Serebral Palsi'li çocuklar ve aileleri katıldı. Farkındalık amacıyla birlikte RTÜK önünden başlayıp 1.5 kilometre birlikte yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

RTÜK Başkanı Şahin, bizleri bu yürüyüşün asıl sebebi olan siz değerli misafirlerimizdir. RTÜK kuruluşunun 25'inci yılını kutlarken toplumumuzun içerisinde var olan gerçekten de değerli bulduğumuz bir sorunların taşınması ve bunların daha geniş kitlere ulaştırılması için çalışmalarına hızlı ve etkin bir şekilde devam edecektir" diye konuştu.

RTÜK'de Serebral Palsi etkinliği düzenlendi

Ebubekir Şahin, Türkiye, TV, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
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