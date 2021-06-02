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RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı - Son Dakika

RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı

02.06.2021 18:28

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık genel toplantısında bazı kanallara ve yayınlara hiç acımadı. Kadına yönelik şiddet sahneleri yüzünden "Masumiyet" dizisinin yayınlandığı Fox TV'ye idari para cezası kesen RTÜK, Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" ve KTR TV'de yayınlanan "Söz Meclisi" isimli programlara da idari para cezası verilmesini uygun gördü.

Haftalık olağan toplantıda Fox TV'de yayınlanan "Masumiyet" dizinde yer alan şiddet sahnelerini ele alan Üst Kurul, yapılan müzakereler sonucunda, başka bir kadınla evlilik arifesinde olan dizinin zengin karakterinin bir çalışanı ile yaşadığı ilişkide çıkan bir tartışmada, hamile olan kadını sandalyeyle dövmesi ve faili meçhul bir şekilde ağır yaralı olarak arabadan atması sahnelerini içeren Masumiyet dizisinin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine karar verildi. Üst Kurul, bu sahneler nedeniyle diziyi yayınlanan Fox TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİNDE AZMETTİRİCİ SÖYLEMLER BULUNMUYOR"

Halk TV ve KRT'ye de idari para cezası Üst Kurul toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında, Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin yaşanan polemiğin sunucu Şirin Payzın tarafından "kadına yönelik şiddet" olarak yorumlandığı Halk TV'nin "Sözüm Var" programı da incelendi. RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinde cinsiyet ayrımcılığı veya kadına yönelik şiddeti azmettirici söylemler bulunmadığını, Cumhurbaşkanı tarafından cinsiyetinden bağımsız olarak siyasetçilerin gittiği yerlerde demokratik protestolarla karşılaşılabileceğinin belirtildiğini tespit ederek, iki parti liderinin siyasi atışmalarından izleyicileri kadına şiddet konusuna yönlendirmenin yayın ilkesi ihlali olduğuna karar verdi.

KRT'YE YASA İHLALİ CEZASI

Buna göre, 6112 sayılı kanunun yayın hizmetine ilişkin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini düzenleyen 8. maddesinin "ı" bendi gereği Halk TV'ye idari para cezası verildi. RTÜK, ayrıca KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkındaki "15 Temmuz gibi ne olduğu belli olmayan darbeler…. Bunlar gibi dandik darbeye muhatap olmadım ki ben. Darbenin hasına muhatap oldum." ifadeleriyle en başta şehit ve gazilere, TBMM ve Cumhurbaşkanının itibarına, cuntaya direnen güvenlik güçlerine ve sivil halka hakaret ettiği ve iftirada bulunduğuna karar vererek, söz konusu yayını yasa ihlali olarak değerlendirdi.

Ayrıca Serdaroğlu'nun yayının bir başka bölümündeki sözlerini de 6112 sayılı kanuna aykırı bulan RTÜK, kanala idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Para Cezası, Radyo, Fox, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı - Son Dakika Ekonomi


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