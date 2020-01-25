Son Dakika › Güncel › RTÜK, depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı - Son Dakika
RTÜK, depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı
13 dakika önce
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberlere yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberlere yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.
Son Dakika Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları korku dolu anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada