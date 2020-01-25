RTÜK, depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı - Son Dakika
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RTÜK, depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı

13 dakika önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberlere yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.

RTÜK, depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberlere yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

Elazığ, Deprem, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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