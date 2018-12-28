Son Dakika Haberleri: RTÜK'e 60 Personel Alınacak

RTÜK'e 60 Personel Alınacak

8 dakika önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), genel idare hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 60 üst kurul uzman yardımcısı alınacak.

RTÜK'e 60 Personel Alınacak, System.String[]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), genel idare hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 60 üst kurul uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, RTÜK'ün genel idare hizmetlerinde üst kurul uzman yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere hukuk (20), maliye (3), iktisat (3), işletme (2), Türk dili ve edebiyatı (2), sosyoloji (2), psikoloji (2), tarih (1), iletişim (5), elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme mühendisliği (8), yazılım ve bilgisayar mühendisliği (10), istatistik (2) bölümlerinden mezun toplam 60 personel alınacak.

Adaylar başvurularını 7-18 Ocak 2019 tarihlerinde yapacak. Kadroya giriş sınavı 4 Şubat 2019'da RTÜK'te düzenlenecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav bilgileri RTÜK'ün resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:34 Kaynak: AA

TV, Güncel
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