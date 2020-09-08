RTÜK: Erol Mütercimler'in ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı - Son Dakika

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.

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