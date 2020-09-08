RTÜK: Erol Mütercimler'in ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı - Son Dakika

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in katıldığı canlı yayındaki sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:06 - Kaynak: DHA
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