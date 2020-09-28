RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı - Son Dakika

RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programa evli bir kadının komşusundan bebek yapması ve bu bunun DNA testi ile kanıtlanmasına sevinmesi, toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle RTÜK'e şikayet edildi. Konu hakkında açıklama yapan RTÜK gerekli incelemeleri başlattığını duyurdu.

A TV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programa konuk olan Ferdi Karakuş ve eşi Esra Karakuş'un hikayesi birçok kişinin tepkisine neden olmuş, izleyenler toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle RTÜK'ü hedef almıştı. Sessizliğini bozan RTÜK resmi Twitter hesabı üzerinden programa dair gerekli incelemeyi başlattıklarını duyurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Radyo Televizyon Üst Kurulu, bir televizyon kanalında yayımlanan programla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır. 7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı

KARAKUŞ AİLESİNİN HİKAYESİNDE NE OLMUŞTU?

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı. Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti.

Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile 2 yıl boyunca gizli bir ilişki yürüttü. İkilinin bu birliktelikten bir de çocukları oldu. Esra Karakuş, Ecrin adını verdikleri 6 aylık bebeğin eşinden değil komşudan olduğunu açıkladı. Baba Ferdi Karakuş emin olmak için DNA testi istedi.

RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı

Esra Erol cuma günü yayınında bebeğin babasının DNA sonuçlarını açıkladı. Bebeğin babası Cengiz Koraltan çıktı. Ferdi sonuçları duyunca "Nasıl yani, kim babası" diyerek ayağa fırladı. Esra Karakuş ise "Ellerini çırparak ben biliyordum zaten" diye sevinç gösterisinde bulundu.

Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, genç kadına "Bir ara yayında, 'Bu çocuğun babası kim' diye sorduğumda, neden sen bana dudaklarını okuyacağım şekilde döndün Ferdi olabilir dedin ki?" diye sordu. Kadının bu çıkışa cevabı; "Evet içimden öyle geçirmiştim ama şu an şükür elhamdülillah diyorum, Cengiz Koraltan diyorum" oldu.

RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:20

Son Dakika Magazin RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı - Son Dakika Magazin

YORUMLAR (2)
  • AHMET: rezil kepazelik başka bişey değil. bu kıza yakında oyunculuk teklifi gelirse şaşırmam böyle ahlaksızları ünlü etmenin derdinde olan bir medyamız var rezil kadın. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır

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