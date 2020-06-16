RTÜK, firari Can Dündar'ın illegal yayınlarını kapattırdı - Son Dakika

RTÜK, firari Can Dündar'ın illegal yayınlarını kapattırdı
Yurt dışına kaçan FETÖ şüphelisi Can Dündar'ın internetten yayın yapan radyosu ve internet sitesi RTÜK'ün devreye girmesiyle mahkeme tarafından engellendi.
Yurt dışına kaçan FETÖ şüphelisi Can Dündar'ın internetten yayın yapan radyosu ve internet sitesi RTÜK'ün devreye girmesiyle mahkeme tarafından engellendi.
Edinile bilgiye göre, internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevinin RTÜK'e verilmesiyle İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde kurulan özel ekip kaçak yayınları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi firari Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" sitesi kapatıldı. Sitede "#ÖZGÜRÜZ Radyo" ismi altında canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak radyo yayını yapıldığını tespit eden RTÜK, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirerek konunun mahkemeye taşınmasını sağladı. Yapılan incelemeden sonra mahkeme ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar vererek internet sitesine erişim engeli getirildi. Can Dündar'ın "Gizli belge ve bilgileri açıklamak" ve "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması ise devam ediyor.
(Neşra Durmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 04:27 Kaynak: İHA
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